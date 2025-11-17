Michael Yon En Alerta - destacado de la entrevista 1

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home







Michael Yon analiza el aumento de ataques de osos en Japón, donde un cazador ha abatido 50 osos desde abril. Además, señala el colapso demográfico del país y el incremento de inmigrantes chinos. Yon critica las políticas económicas de Trump, advirtiendo sobre un inminente colapso financiero impulsado por la pérdida de empleos debido a la IA y los cambios en los aranceles. También aborda las repercusiones económicas globales, incluyendo el impacto por la caída del Nord Stream y el creciente poder de China. Finalmente, destaca la importancia del oro y la plata como refugios seguros ante la inestabilidad mundial.









