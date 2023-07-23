Angst vor Verfolgung? (FTAOL - From Truth And Other Lies)

In einigen Videos lies Andreas schon anklingen, dass sobald wir wirklich zusammen agieren und uns wehren, allein durch Ungehorsam und Verweigerung, wir deren "Great Reset" beenden können.

Es gibt keinen anderen Weg!

Jeder muss "Nein" zu dieser Dystopie sagen und aufhören Energie und Zeit in ihr System einzuspeisen, sonst wird dieses dystopische Feuer alles vernichten was ihr gekannt habt.

Es ist EUER Gehorsam und eure Angst was sie zu allem befähigt.

Ohne euer Zutun können sie nichts tun!

Das gilt für alle Steuersklaven wie auch ausführende Gewalttäter bei der Polizei und beim Militär!





Andreas sagte, dass er Europa nicht brennen sehen will und die Völker nicht untergehen sehen will!

Und doch lassen es die Menschen zu...





Werdet aktiv!

Noch sind wir hier.

Die Frage ist - wie lange noch...





#DieLetzteSchlacht #EsGehtUmAlles #LangLebeEuropa





Grüße,

FTAOL-Mirror





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Musik:

Marc Shaiman - Trial and Error

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