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Niascharian - Sa Renastem full movie HD
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8 views • June 04, 2021
Original: https://www.youtube.com/watch?v=GBmc4u8p-7g
Channel: Leonardo Mihail Tonitza
May 11, 2016
Primul documentar al trilogiei '"Niascharian", film dedicat celei mai vechi scrieri din lume si continuitatii sale ca si scriere sacra pe parcursul a cca. 8 milenii in teritoriul actual al Romaniei. "Niascharian - Sa Renastem" prezinta artefacte in premiera, unele la prima filmare, cum sunt Amuletele de la Tartaria, Tablitele din plumb din Tezaurul de la Sinaia, Codex Rohonczi, Biblia lui Wulfilla, Gresia de la Cosauti etc.
Channel: Leonardo Mihail Tonitza
May 11, 2016
Primul documentar al trilogiei '"Niascharian", film dedicat celei mai vechi scrieri din lume si continuitatii sale ca si scriere sacra pe parcursul a cca. 8 milenii in teritoriul actual al Romaniei. "Niascharian - Sa Renastem" prezinta artefacte in premiera, unele la prima filmare, cum sunt Amuletele de la Tartaria, Tablitele din plumb din Tezaurul de la Sinaia, Codex Rohonczi, Biblia lui Wulfilla, Gresia de la Cosauti etc.
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