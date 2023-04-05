HOMO DAVID FERRIE JFK MURDER!

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HOMO DAVID FERRIE WAS A JACK OF ALL TRADES AND MASTER OF NONE. HE WAS A PAWN FOR THE CIA AND THE MAFIA. DAVID ALSO WORKED IN THE DEVELOPMENT OF CANCER AS A BIO-WEAPON. ADD TO THE MIX HE WAS A PRIEST AND AIRLINE PILOT AND WE HAVE A VERY COMPLEX AND INSINCERE HUMAN BEING. DAVID WAS MURDERED BECAUSE HE BECAME A LIABILITY TO THE EVIL FORCES THAT CONTROLLED HIM. PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...