Dr. Sucharit Bhakdi: Βρέθηκαν οι αποδείξεις... Τα μπόλια προκαλούν θάνατο... 💥

Ο Dr.Sucharit Bhakdi - Προβαίνει Σε Μεγαλη Αποκαλυψη Ότι Κατέχει Στοιχεία Ότι Τα Μπόλια Προκαλούν Θάνατο!Επιπλέον απευθύνεται πρώτη φορά στον Κυπριακό λαό, στην Κυπριακή Κυβέρνηση, στην Κυπριακή Συμβουλευτική Επιστημονική Ομάδα αλλά και στους γιατρούς στην Κύπρο και στέλνει δυνατή προειδοποίηση προς τους Ιατρούς στην Κύπρο.Ο Dr Bhakdi ενημερώνει, προειδοποιεί & αποκαλύπτει βαρυσήμαντες πληροφορίες που δεν μπορούν να τις αγνοήσουν οι Ιατροί!«Αποδείξαμε θανάτους από το εμβόλιο – Ιδού τα ντοκουμέντα», είπαν στο κορυφαίο ιατρικό συμπόσιο οι Doctors for Covid Ethics που προκάλεσε «σεισμό»