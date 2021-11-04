Staatsgek Youri wordt sekswerker!

Inderdaad, dit is jurist staatsgek Youri Plate. Vader Plate ook. En terwijl deze compleet gestoorde gek eten voor zijn kindjes aan het maken is ratelt hij over zijn nieuwe carrière als sekswerker.

Natuurlijk, het is grappig en het zal niet lang duren voor onze jurist op Dumpert zal staan, maar is dit dan een voorbeeld voor zijn kinderen? Want die zitten gewoon een stukje verder met lege maagjes op hun hamburgertje te wachten.

En zo is een nieuw dieptepunt bereikt, na agressie, politiebezoeken en ruzies staat de vader van 2 kinderen in zijn blote reet hamburgers te bakken en leren de kinderen weer wat nieuwe woordjes. Wat zal Veilig Thuis daarvan denken?

Eén iemand zal hete nachten beleven bij het kijken van dit filmpje en dat is natuurlijk gekkie Pauola Ruijzenaars, het vriendinnetje van staatsgek Youri Plate.

Laten we hopen, nee bidden, dat daar geen livedingessen van komen.