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JE T’AIME BEAUCOUP
Allez !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Mon amour !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Mon couer !
Take me to your loving heart my dear
Hold me forever in your arms
Hold me forever in your arms my dear
Close to your loving heart
Let me hear the words that I long to hear
Whisper softly in my ear
Whisper softly in my ear my love
The words that I long to hear
I love you
I love you
I love love love love love love love you
Mon petit chou
I love you
I love you
I love love love love love love love you
Je t’aime beaucoup
Allez !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Mon cheri !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Mille mercis !
Now I’m dancing with delight my love
For you are the song in my heart
You are the sweeness of my life my love
The song singing in my heart
Kiss me with your cherry lips my love
Kiss me with the love I have missed
Kiss me with your cherry lips my love
Kiss me with an everlasting kiss
I love you
I love you
I love love love love love love love you
Mon petit chou
I love you
I love you
I love love love love love love love you
Je t’aime beaucoup
Allez !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Embrassemoi !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
C’est toi !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Mon cheri !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Mille mercis !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Mon amour !
Die da die die die die die die die die die
Die da die die die die die die
Mon couer !
Lyrics and music by
Joseph S Perna
Copyright 2026