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La Policía en Ottawa con armas automáticas inicia detenciones de Camioneros pacíficos y de cualquiera que estimen.
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20 views • February 20, 2022
La Policía en Ottawa con armas automáticas inicia detenciones de Camioneros pacíficos y de cualquiera que estimen.
Recuerden que bajo la ley marcial, ni los jueces, ni el parlamento tienen control alguno sobre las órdenes de Trudeau, pudiendo detener a "cualquier sospechoso" de "algo" que ellos mismos consideren ilegal.
(Gracias al Investigador)
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Recuerden que bajo la ley marcial, ni los jueces, ni el parlamento tienen control alguno sobre las órdenes de Trudeau, pudiendo detener a "cualquier sospechoso" de "algo" que ellos mismos consideren ilegal.
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