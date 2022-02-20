La Policía en Ottawa con armas automáticas inicia detenciones de Camioneros pacíficos y de cualquiera que estimen.



Recuerden que bajo la ley marcial, ni los jueces, ni el parlamento tienen control alguno sobre las órdenes de Trudeau, pudiendo detener a "cualquier sospechoso" de "algo" que ellos mismos consideren ilegal.

(Gracias al Investigador)



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