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ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΑ #ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΟΒΙΝΤ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 23-6-21
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10 views • June 26, 2021
#Καζάκης #Εμβόλια #Θάνατοι #Συμμαχία
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Επεξηγήσεις για τα στοιχεία που παρουσιάζονται
Ο ΠΟΥ για τα εμβόλια στα παιδιά
Εκδοχα και παραλλαγές των εμβολίων
Αγγλία: Πίνακας Public Health
Ινδία, μετάλλαξη Δέλτα και θεραπείες
Thomas Jefferson για τις έκτακτες ανάγκες και τους περιορισμούς
George Bernand Shaw για τους εμβολιασμούς και την Δαμαλίτιδα
7πλάσια η θνητότητα από Κόβιντ σε διπλά εμβολιασμένους
Πίνακας VAERS - Παρενέργειες - Θάνατοι στις ΗΠΑ
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Σάλτο Τούρκων κομάντος σε Κυπριακό αλιευτικό
Σχέδιο Νόμου των ΗΠΑ Αμυντικής Συνεργασίας με την Ελλάδα
Υποστήριξη του Στρατιωτικού Εκσυγχρονισμού της Ελλάδας
Μεταφορά Αμερικανικού Στρατιωτικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα
Εφημερίδες «Ελευθερία» και «Εθνος» το 1955
Κοινοβουλευτική Επιτροπή στο πλαίσιο 3+1
Ρωσικά προειδοποιητικά πυρά σε Βρετανικό αντιτορπιλικό
🔴 Ερωτήσεις ακροατών:
Πως συνδυάζεται η Επιτροπή Βιοηθικής με την αυτορρύθμιση αγοράς;
Να απαντήσει η Συμμαχία σε καθημερινά φλέγοντα ζητήματα
Προτάσεις για εφαρμόσιμη πολιτική στις μεταφορές - μηχανοκίνηση
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Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Επεξηγήσεις για τα στοιχεία που παρουσιάζονται
Ο ΠΟΥ για τα εμβόλια στα παιδιά
Εκδοχα και παραλλαγές των εμβολίων
Αγγλία: Πίνακας Public Health
Ινδία, μετάλλαξη Δέλτα και θεραπείες
Thomas Jefferson για τις έκτακτες ανάγκες και τους περιορισμούς
George Bernand Shaw για τους εμβολιασμούς και την Δαμαλίτιδα
7πλάσια η θνητότητα από Κόβιντ σε διπλά εμβολιασμένους
Πίνακας VAERS - Παρενέργειες - Θάνατοι στις ΗΠΑ
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Σάλτο Τούρκων κομάντος σε Κυπριακό αλιευτικό
Σχέδιο Νόμου των ΗΠΑ Αμυντικής Συνεργασίας με την Ελλάδα
Υποστήριξη του Στρατιωτικού Εκσυγχρονισμού της Ελλάδας
Μεταφορά Αμερικανικού Στρατιωτικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα
Εφημερίδες «Ελευθερία» και «Εθνος» το 1955
Κοινοβουλευτική Επιτροπή στο πλαίσιο 3+1
Ρωσικά προειδοποιητικά πυρά σε Βρετανικό αντιτορπιλικό
🔴 Ερωτήσεις ακροατών:
Πως συνδυάζεται η Επιτροπή Βιοηθικής με την αυτορρύθμιση αγοράς;
Να απαντήσει η Συμμαχία σε καθημερινά φλέγοντα ζητήματα
Προτάσεις για εφαρμόσιμη πολιτική στις μεταφορές - μηχανοκίνηση
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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