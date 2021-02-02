© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ОТЦЫ-АФОНИТЫ: Нужно ли Православным выходить на митинги? Иеросхимонах Онуфрiй
Follow
2
Download MP3
Share
Report
1547 views • February 02, 2021
☦️
Россия! Слышишь звон колоколов,
Набатом разносящихся окрест!
И призывающих твоих родных Сынов
Взять в руки Меч, Евангелие и Крест!
☦️
Приходит время Русским всем объединяться!
Зовут народом Богоносным нас не зря.
Пора взять меч и крест и подниматься
За Родину, за Веру, за Царя!
☦️
Россия поднимается с коленей,
Рвёт в клочья путы вражеских цепей!
И силой возносящихся молений
Встают полки Её богатырей!
Россия! Слышишь звон колоколов,
Набатом разносящихся окрест!
И призывающих твоих родных Сынов
Взять в руки Меч, Евангелие и Крест!
☦️
Приходит время Русским всем объединяться!
Зовут народом Богоносным нас не зря.
Пора взять меч и крест и подниматься
За Родину, за Веру, за Царя!
☦️
Россия поднимается с коленей,
Рвёт в клочья путы вражеских цепей!
И силой возносящихся молений
Встают полки Её богатырей!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.