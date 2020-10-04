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Deux Discours Historiques de Mme Martine Wonner à l'Assemblée Nationale / La France vous dit MERCI !
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25 views • October 04, 2020
4 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=rKtoSTP9g-w
Étienne de La Boétie : https://www.youtube.com/channel/UCxQE_dZ7OPz4t9D6uaRqc9A
@Étienne de La Boétie A PARTAGER ! - PARTAGER ! - PARTAGER !
- Vous avez été en 24 heures plus de 400.000 à voir la courte (3 minutes) intervention phénoménale, renversante et magistrale de Martine Wonner depuis l'Hémicycle... MAIS avez vous vu, lu ou entendu son réquisitoire quelques minutes plus tôt... depuis le PERCHOIR, la tribune des "Grand Hommes" (qui vous rappellera certainement M. Philippe Séguin du 5 mai 1992) tout aussi magistral et puissant de 6 minutes au perchoir ?..
- Si non, c'est l'objet de cette vidéo !!!
- Si 1.000 000 l'entendent, c'est presque gagné mais...
- Si 10.000.000 la reçoivent sur leur Boites aux lettres, sur leur Facebook, par Twitter et autres WhatsApp, Messenger, Skype, Linkedin etc...
Macron et sa clique de MENTEURS devront faire leurs valises !
Deux Discours Historiques de Mme Martine Wonner à l'Assemblée Nationale !
La France vous dit MERCI Madame !
https://youtu.be/rKtoSTP9g-w
Étienne de La Boétie : https://www.youtube.com/channel/UCxQE_dZ7OPz4t9D6uaRqc9A
@Étienne de La Boétie A PARTAGER ! - PARTAGER ! - PARTAGER !
- Vous avez été en 24 heures plus de 400.000 à voir la courte (3 minutes) intervention phénoménale, renversante et magistrale de Martine Wonner depuis l'Hémicycle... MAIS avez vous vu, lu ou entendu son réquisitoire quelques minutes plus tôt... depuis le PERCHOIR, la tribune des "Grand Hommes" (qui vous rappellera certainement M. Philippe Séguin du 5 mai 1992) tout aussi magistral et puissant de 6 minutes au perchoir ?..
- Si non, c'est l'objet de cette vidéo !!!
- Si 1.000 000 l'entendent, c'est presque gagné mais...
- Si 10.000.000 la reçoivent sur leur Boites aux lettres, sur leur Facebook, par Twitter et autres WhatsApp, Messenger, Skype, Linkedin etc...
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