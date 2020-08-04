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Silvano Trotta - Ils ne se cachent plus !
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10 views • August 04, 2020
YT 4 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=CpTSJlg5oR0
Chaîne Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Lois infanticides - Pédophiles - Traitements Covid19 - Les fake News des médias.
Sources :
https://childrenofthedigitalage.org/a-handbook-for-paedophiles-goes-online/
http://www.francesoir.fr/politique-france/covid-19-au-moins-8000-morts-de-trop-en-france-en-premiere-estimation
http://www.francesoir.fr/interview-exclusive-pr-andrea-savarinon-lhydroxychloroquine-objet-dune-bataille-politique-aux-USA
https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
https://drive.google.com/file/d/17ISl601wiJZ65QcpheIbPGtJ2I3GLixx/view
http://www.francesoir.fr/politique-france/le-communique-de-presse-du-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante-laisse-intacte
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-exclusive-une-etude-italienne-sur-3-451-patients-confirme-lefficacite
https://www.marcotosatti.com/2020/05/03/gotti-tedeschi-lewis-e-una-parabola-sul-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=igirBr5LQSo
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-petit-livre-blanc-au-sujet-de-lhydroxychloroquine
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mars-2020-la-date-ou-lindustrie-pharmaceutique-aura-definitivement-supplante-la
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ
https://www.valeursactuelles.com/societe/loi-bioethique-lavortement-desormais-autorise-pour-detresse-psychosociale-jusquau-terme-de-la-grossesse-122330
https://www.lefigaro.fr/culture/madonna-censuree-apres-avoir-diffuse-des-contenus-conspirationnistes-sur-le-covid-20200730
https://www.ouest-france.fr/environnement/yves-cochet-pour-sauver-la-planete-il-faut-limiter-nos-naissances-et-mieux-accueillir-les-migrants-6161206
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zangrillo-assurdo-distanziamento-sui-treni-1881263.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303125
https://amp.lesinrocks.com/2020/07/23/actualite/societe/covid-19-charlelie-couture-perd-son-sang-froid-contre-cette-vie-de-merde/?__twitter_impression=true
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200803-maurice-plus-aucun-cas-coronavirus-mais-les-fronti%C3%A8res-restent-ferm%C3%A9es
https://francais.rt.com/france/77420-nice-bayonne-saint-malo-masque-exterieur-impose-mais-pas-gratuit
Chaîne Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Lois infanticides - Pédophiles - Traitements Covid19 - Les fake News des médias.
Sources :
https://childrenofthedigitalage.org/a-handbook-for-paedophiles-goes-online/
http://www.francesoir.fr/politique-france/covid-19-au-moins-8000-morts-de-trop-en-france-en-premiere-estimation
http://www.francesoir.fr/interview-exclusive-pr-andrea-savarinon-lhydroxychloroquine-objet-dune-bataille-politique-aux-USA
https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
https://drive.google.com/file/d/17ISl601wiJZ65QcpheIbPGtJ2I3GLixx/view
http://www.francesoir.fr/politique-france/le-communique-de-presse-du-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante-laisse-intacte
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-exclusive-une-etude-italienne-sur-3-451-patients-confirme-lefficacite
https://www.marcotosatti.com/2020/05/03/gotti-tedeschi-lewis-e-una-parabola-sul-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=igirBr5LQSo
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-petit-livre-blanc-au-sujet-de-lhydroxychloroquine
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mars-2020-la-date-ou-lindustrie-pharmaceutique-aura-definitivement-supplante-la
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ
https://www.valeursactuelles.com/societe/loi-bioethique-lavortement-desormais-autorise-pour-detresse-psychosociale-jusquau-terme-de-la-grossesse-122330
https://www.lefigaro.fr/culture/madonna-censuree-apres-avoir-diffuse-des-contenus-conspirationnistes-sur-le-covid-20200730
https://www.ouest-france.fr/environnement/yves-cochet-pour-sauver-la-planete-il-faut-limiter-nos-naissances-et-mieux-accueillir-les-migrants-6161206
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zangrillo-assurdo-distanziamento-sui-treni-1881263.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303125
https://amp.lesinrocks.com/2020/07/23/actualite/societe/covid-19-charlelie-couture-perd-son-sang-froid-contre-cette-vie-de-merde/?__twitter_impression=true
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200803-maurice-plus-aucun-cas-coronavirus-mais-les-fronti%C3%A8res-restent-ferm%C3%A9es
https://francais.rt.com/france/77420-nice-bayonne-saint-malo-masque-exterieur-impose-mais-pas-gratuit
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