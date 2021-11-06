Mark Passio - Das heilige Geschenk der Wut

In diesem Vortrag, der ursprünglich auf der Anarchadelphia 2019 gehalten wurde, erforscht Mark Passio die menschliche Emotion des Zorns in direkter Beziehung zur menschlichen Freiheit. Mark beschreibt die zwei Haupttypen des Zorns, wobei er die gerechte Empörung als heilige Gabe hervorhebt, die in der menschlichen Gesellschaft schmerzlich vermisst wird. Mark erklärt, wie Social Engineering eingesetzt wurde, um die positive Form des Zorns aus der menschlichen Gesellschaft zu verdrängen und den Weg für totalitäre Regierungsformen zu ebnen, die unangefochten herrschen. Mark erklärt, wie der positive Aspekt der Emotion Wut als Treibstoff für richtiges Handeln genutzt werden kann, wenn sie kanalisiert und auf moralisch korrekte Ziele ausgerichtet wird. Nachdem Sie diese zum Nachdenken anregende Präsentation gesehen haben, werden Sie die so genannte "negative" Emotion der Wut nie wieder auf dieselbe Weise sehen.Mark Passios Website:www.whatonearthishappening.comwww.onegreatworknetwork.comDirekte Spenden:Spenden für Geschenke:Soziale Medien:Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: