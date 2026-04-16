Philosophie – Der Auftrag zu handeln (Auszug aus Ep.139)

In der heutigen Episode geht es um die Natur und den Nutzen der Philosophie, um den Trivium-Prozess des Erkenntnisgewinns und um Weisheit.





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