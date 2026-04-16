Philosophie – Der Auftrag zu handeln (Auszug aus Ep.139)

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In der heutigen Episode geht es um die Natur und den Nutzen der Philosophie, um den Trivium-Prozess des Erkenntnisgewinns und um Weisheit.
Mein Upload-Problem besteht leider fort. Die vollständige Sendung findest Du unter
https://odysee.com/@bannbrecher:a/139
https://www.bitchute.com/video/3EUDclkmVjWS
https://rumble.com/v78iw9c-episode-139-philosophie-der-auftrag-zu-handeln.html
https://open.spotify.com/episode/3Cc0j6zbqax5e3FIORxN2B?si=va3To7G_Q0Ot7dQ1cKSapw
Weitere Infos zur Sendereihe unter https://bannbrecher.de
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