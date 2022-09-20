Ο Κάρολος είναι Απόγονος του Κόμη ΔΡΑΚΟΥΛΑ _ Πλατινένιος ιωβηλαίος τής προδοσίας 💥 (Δείτε το στην περιγραφή)

Ο Βασιλάς Κάρολος της Αγγλίας είναι απόγονος του Κόμη Δράκουλα της Τρανσυλβανίας, του γνωστού και ως Βλάντ του Παλουκωτή..Ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου έχει αγοράσει αγροκτήματα στη Ρουμανία και διαδίδει με κάθε ευκαιρία, πόσο μεγάλομς θαυμαστής αυτής της χώρας είναι!Ο ίδιος ο Πρίγκιπας Κάρολος εμφανίζεται σε διαφημιστικό βίντεο στο οποίο υποστηρίζει ότι έχει μακρινή συγγένεια με τον γνωστό Ρουμάνο άρχοντα του 15ου αιώνα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 💥 Πλατινένιος-ιωβηλαίος-τής-προδοσίας... 💥 Παν. Τραίανού

https://traianou.gr/2022/02/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CF%89%CE%B2%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83.html

