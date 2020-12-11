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Urgent ! Stop aux emails, aux appels , Merci. Changement d'objectif dans la description
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116 views • December 11, 2020
11 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=oLOZxsEoJMs&;feature=youtu.be
Vivre sur le Fil : https://www.youtube.com/channel/UCYIVNB7TGiwWa-Zs3wJQbqg
Enorme mobilisation, Merciiiiii !!!!
Reconduisons notre énergie vers la préfecture du Gard
Téléphone préfecture : 04 66 36 43 90
demandez la responsable communication
demandez si Didier Lagua a un communiqué a faire concernant l internement de force du professeur Fourtillan
Le préfet du Gard, Didier Lauga, a ordonné son internement au Centre hospitalier Le Mas Careiron BP 56 30701 UZES CEDEX.
Préfet du Gard :Didier LAUGA 10 avenue Feuchères - 30 045 Nîmes cedex 904 66 36 40 40 [email protected]
[email protected]
https://www.gard.gouv.fr/layout/set/print/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Prefecture/Le-Prefet
L'hôpital est surchargé, le standard débordé. Merci infiniment la mobilisation a porté ses fruits, le Pr JB Fourtillan n'est plus seul, la lumière est définitivement braquée sur lui, mais continuer de harceler le standard est contreproductif et risque fort d'être utilisé par les autorités pour le changer d'établissement et le placer dans des conditions d'incarcération beaucoup plus dures : les UMD !
Merci !
Vivre sur le Fil : https://www.youtube.com/channel/UCYIVNB7TGiwWa-Zs3wJQbqg
Enorme mobilisation, Merciiiiii !!!!
Reconduisons notre énergie vers la préfecture du Gard
Téléphone préfecture : 04 66 36 43 90
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demandez si Didier Lagua a un communiqué a faire concernant l internement de force du professeur Fourtillan
Le préfet du Gard, Didier Lauga, a ordonné son internement au Centre hospitalier Le Mas Careiron BP 56 30701 UZES CEDEX.
Préfet du Gard :Didier LAUGA 10 avenue Feuchères - 30 045 Nîmes cedex 904 66 36 40 40 [email protected]
[email protected]
https://www.gard.gouv.fr/layout/set/print/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Prefecture/Le-Prefet
L'hôpital est surchargé, le standard débordé. Merci infiniment la mobilisation a porté ses fruits, le Pr JB Fourtillan n'est plus seul, la lumière est définitivement braquée sur lui, mais continuer de harceler le standard est contreproductif et risque fort d'être utilisé par les autorités pour le changer d'établissement et le placer dans des conditions d'incarcération beaucoup plus dures : les UMD !
Merci !
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