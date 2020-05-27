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Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Πολυπολιτισμικότητα και άλλα Νεοταξικά «εργαλεία» αποδόμησης
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24 views • May 27, 2020
Μια εξαιρετική ομιλία του Αρχιμανδρίτη Αρσενίου Βλιαγκόφτη με θέμα:
“Πολυπολιτισμικότητα και άλλα Νεοταξικά «εργαλεία» αποδόμησης”.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, στη Σχολή Γονέων της Ιεράς
Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019.
Το ηχητικό αρχείο προέρχεται από την ιστοσελίδα του
“Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου”.
(impantokratoros.gr)
“Πολυπολιτισμικότητα και άλλα Νεοταξικά «εργαλεία» αποδόμησης”.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, στη Σχολή Γονέων της Ιεράς
Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019.
Το ηχητικό αρχείο προέρχεται από την ιστοσελίδα του
“Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου”.
(impantokratoros.gr)
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