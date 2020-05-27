Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Πολυπολιτισμικότητα και άλλα Νεοταξικά «εργαλεία» αποδόμησης

Μια εξαιρετική ομιλία του Αρχιμανδρίτη Αρσενίου Βλιαγκόφτη με θέμα:

“Πολυπολιτισμικότητα και άλλα Νεοταξικά «εργαλεία» αποδόμησης”.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, στη Σχολή Γονέων της Ιεράς

Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019.



Το ηχητικό αρχείο προέρχεται από την ιστοσελίδα του

“Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου”.

(impantokratoros.gr)