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America Is Being Lied To! What Is Really Going On In Ukraine?
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112 views • March 19, 2022
Archives
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
Dam
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-02-26/russian-troops-destroy-ukrainian-dam-that-blocked-water-to-crimea-ria
Biden CFR
https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY&;list=PLO5ZsLhoIpB4sn-cLuYEUXNrjB1h-0Vb3&index=6
Fake Picture 1
https://www.bbc.com/news/60528276
Fake Picture 2
https://www.bbc.com/news/60589965
NATO MAP
https://www.statista.com/chart/26674/european-countries-by-year-of-joining-nato/
Roots Of Ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=5PdmdMT1FAc
Water
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-02-26/russian-troops-destroy-ukrainian-dam-that-blocked-water-to-crimea-ria
Ukraine On Fire
https://rumble.com/vwxxi8-ukraine-on-fire.html
X-Files
https://www.youtube.com/watch?v=nCGN6P4G5N8
BioLabs China Video
https://www.youtube.com/watch?v=J-7Rg7Nt1Bo
BioLabs Ukraine
https://www.twitch.tv/videos/1427413223
Nazis 1
https://jacobinmag.com/2022/01/cia-neo-nazi-training-ukraine-russia-putin-biden-nato
Nazis 2
https://www.fairobserver.com/region/europe/medea-benjamin-nicolas-js-davies-ukraine-war-russia-ukranian-neo-nazi-fascists-azov-battalion-89292/
Lara Logan
https://rumble.com/vxmhfc-lara-logan-drops-some-incredibale-ukraine-truth-bombs-this-is-the-truth.html?mref=6zof&;mrefc=2
Nazi Photo
https://www.gettyimages.com/photos/azov-battalion
Request for Azov to be designated Terrorists
https://twitter.com/SeekerOTL/status/1503361591428980740
TIK TOK Influencers
https://notthebee.com/article/the-white-house-briefs-not-one-not-two-but-30-tiktok-stars-about-ukraine-war
https://www.youtube.com/watch?v=s1n2X8YaTEw
BONUS VIDEO
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
Dam
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-02-26/russian-troops-destroy-ukrainian-dam-that-blocked-water-to-crimea-ria
Biden CFR
https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY&;list=PLO5ZsLhoIpB4sn-cLuYEUXNrjB1h-0Vb3&index=6
Fake Picture 1
https://www.bbc.com/news/60528276
Fake Picture 2
https://www.bbc.com/news/60589965
NATO MAP
https://www.statista.com/chart/26674/european-countries-by-year-of-joining-nato/
Roots Of Ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=5PdmdMT1FAc
Water
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-02-26/russian-troops-destroy-ukrainian-dam-that-blocked-water-to-crimea-ria
Ukraine On Fire
https://rumble.com/vwxxi8-ukraine-on-fire.html
X-Files
https://www.youtube.com/watch?v=nCGN6P4G5N8
BioLabs China Video
https://www.youtube.com/watch?v=J-7Rg7Nt1Bo
BioLabs Ukraine
https://www.twitch.tv/videos/1427413223
Nazis 1
https://jacobinmag.com/2022/01/cia-neo-nazi-training-ukraine-russia-putin-biden-nato
Nazis 2
https://www.fairobserver.com/region/europe/medea-benjamin-nicolas-js-davies-ukraine-war-russia-ukranian-neo-nazi-fascists-azov-battalion-89292/
Lara Logan
https://rumble.com/vxmhfc-lara-logan-drops-some-incredibale-ukraine-truth-bombs-this-is-the-truth.html?mref=6zof&;mrefc=2
Nazi Photo
https://www.gettyimages.com/photos/azov-battalion
Request for Azov to be designated Terrorists
https://twitter.com/SeekerOTL/status/1503361591428980740
TIK TOK Influencers
https://notthebee.com/article/the-white-house-briefs-not-one-not-two-but-30-tiktok-stars-about-ukraine-war
https://www.youtube.com/watch?v=s1n2X8YaTEw
BONUS VIDEO
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