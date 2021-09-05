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LIBERTE - 2021 (documentaire, enquête vaccin, société...) VF - Film complet - ETTORI
luciole
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101 views • September 05, 2021
5 septembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=KueedqdpJTw
Magà Ettori : https://www.youtube.com/channel/UCtfcyAl2dN4aeaX5CSzTEYg


LIBERTE est une enquête réalisée par Ariakina et Magà Ettori qui montre l'envers du décor de la Santé en France.

Dimanche 5 septembre à 16h45
★ APRES LE FILM SUIVEZ LE LIVE AVEC LES PROTAGONISTES ► https://youtu.be/gJpNNdOPg-U

Programme complet https://liberte-lefilm.fr/

---
Genre : Film Entier Gratuit, documentaire, enquête, Société
2021 - Tous Droits Réservés

LE CONTEXTE :
Confronté à une reprise de l’épidémie de Covid-19, le chef de l’Etat annonce le 12 juillet 2021, l’obligation vaccinale pour les soignants, ainsi que l’extension du pass sanitaire.
Applaudis lors de la première vague de la pandémie, décorés sur les Champs-Elysées un an plus tard, les soignants sont à présents stigmatisés par une grande partie de la population.
Le gouvernement leur donne jusqu'au 15 septembre pour se résigner et se vacciner, a défaut de quoi ils seront mis à pied puis licenciés.
Emmanuel Macron a monté le ton pour accélérer la vaccination, provoquant par son intransigeance un mouvement de protestation sans précédent au coeur de l'été 2021.

ORIGINE DU PROJET
Le Collectif BLOUSES BLANCHES a contacté Magà Ettori pour réaliser un documentaire sur la situation sans précédent des soignants.

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✰ BANDE ANNONCE : https://youtu.be/1Usr6Kx3yXY
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Sur le même thème

L'ANTIBUZZ (le Live) - Liberté j'écrirais ton nom !
https://youtu.be/iNuAYlRZNE0

L'ANTIBUZZ (le Live) - Covid, Pass sanitaire, vaccination obligatoire, où en sommes-nous ?
https://youtu.be/fOphUI1V-4A

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✰ Prenez soin de vous, des autres, de l’environnement et des animaux ! ✰
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✰ SUIVEZ MAGÀ (mais pas de trop près je suis parano) ✰

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✰ SUIVEZ ARIAKINA ✰

► Instagram @ariakina_
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► Site ‣ https://ariakinaettori.wordpress.com/

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TOUTES LES INFOS DE CETTE VIDEO ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

▹ VIDÉO ÉCRITE, MONTÉE ET DIRIGÉE PAR ARIAKINA ETTORI
▹ COBAYE MAGÀ ETTORI


✰ MONTAGE & EQUIPEMENT ✰
‣ Final Cut Pro X sur iMac


Copyright©2021 - Ariakina Ettori
Keywords
manipulationfrancedictaturedeontologiecovidsantevaccinsarbitraireabsurdiesermentmaltraitancepass sanitaire
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