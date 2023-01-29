Выступление в питерской «Листве» (28.01.23)

Закрытая встреча с Игорем Ивановичем Стрелковым в петербургской Листве 28 января 2023 года. Обсудили СВО, конфликт с Пригожиным, а также возможные варианты развития событий — вплоть до открытого вступления НАТО в войну против России.





Таймкоды:

00:00:00 Вступление

00:01:00 О Скифе-Ходаковском

00:04:45 О заявлении Пригожина

00:12:00 Какой должна быть стратегия России?

00:20:35 О перегруппировке и поведении военного чиновничества

00:25:52 Танки, состояние ВСУ и Украины, перспективы

00:28:50 О столкновении с блоком НАТО

00:33:44 В чём интерес Европы в войне?

00:36:06 Выдержала бы Россия бóльшую мобилизацию и готовы ли мы воевать всерьёз?

00:42:48 О настроении в войсках, дисциплине

00:47:14 Пример с Рогозиным и Роскосмосом

00:50:14 Пример с Шойгу и Минобороны

00:52:51 О необходимости кадровых изменений и ответственности за принятые решения

00:59:00 О применении ядерного оружия

01:06:30 Договорняки и неразрушение мостов

01:11:30 Возможны ли частные высокотехнологичные военные разработки?

01:19:04 Почему не используются тактика ДРГ?

01:30:15 Произойдут ли кадровые изменения

01:33:45 Где брать комплектующие для производства сложной техники

01:40:45 Что делать человеку призывного возраста сейчас?