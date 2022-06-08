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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ? - WHAT IS REALITY ?
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41 views • June 08, 2022
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ COVID, ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ.
Κι αν η ίδια η δομή του χώρου και του χρόνου δεν είναι φτιαγμένη από μονοδιάστατες χορδές ή ενέργεια, όπως τη φανταζόμαστε, αλλά αντίθετα ήταν απλώς ένας κώδικας ή μια γλώσσα φτιαγμένη από μια γεωμετρική προβολή;
Η θεωρία της ανάδυσης, που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, επιχειρεί να ενοποιήσει, μέσω της μαθηματικής και επιστημονικής αυστηρότητας, τη θεωρία της σχετικότητας, την κβαντομηχανική και τη συνείδηση.
Αυτό το βίντεο παρουσιάζεται με όρους για μη ειδικούς και εξηγεί βασικές αρχές της θεωρίας της ανάδυσης, της κβαντομηχανικής και της ψηφιακής φυσικής με τρόπο επικοινωνιακό και διασκεδαστικό.
ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/channel/UCUyk0KLo7JPLCCh4oRNLzsQ
Κι αν η ίδια η δομή του χώρου και του χρόνου δεν είναι φτιαγμένη από μονοδιάστατες χορδές ή ενέργεια, όπως τη φανταζόμαστε, αλλά αντίθετα ήταν απλώς ένας κώδικας ή μια γλώσσα φτιαγμένη από μια γεωμετρική προβολή;
Η θεωρία της ανάδυσης, που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, επιχειρεί να ενοποιήσει, μέσω της μαθηματικής και επιστημονικής αυστηρότητας, τη θεωρία της σχετικότητας, την κβαντομηχανική και τη συνείδηση.
Αυτό το βίντεο παρουσιάζεται με όρους για μη ειδικούς και εξηγεί βασικές αρχές της θεωρίας της ανάδυσης, της κβαντομηχανικής και της ψηφιακής φυσικής με τρόπο επικοινωνιακό και διασκεδαστικό.
ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/channel/UCUyk0KLo7JPLCCh4oRNLzsQ
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