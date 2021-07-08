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Wappie Roy Lubbers over de aanslag op Peter R. de Vries.
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678 views • July 08, 2021
Wappie Roy Lubbers begrijpt maar niet waarom mensen geschokt en verbaasd zijn over het feit dat Peter R. de Vries neergeschoten is, want als je je in 'die kringen' bevindt dan is het niet de vraag of je wordt neergeschoten maar wanneer je wordt neergeschoten.
Gekkie Roy denkt dat het een afleiding is, misschien wel een valse vlag, want er is veel groter nieuws natuurlijk.
Wappie Roy is natuurlijk een zielige stumper die over de rug van iemand die laf neergeschoten is denkt views binnen te harken op zijn armoedige YouTube kanaal.
Zo zijn ze, die domme asociale wappies.
Gekkie Roy denkt dat het een afleiding is, misschien wel een valse vlag, want er is veel groter nieuws natuurlijk.
Wappie Roy is natuurlijk een zielige stumper die over de rug van iemand die laf neergeschoten is denkt views binnen te harken op zijn armoedige YouTube kanaal.
Zo zijn ze, die domme asociale wappies.
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