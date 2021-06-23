Prof. Dr. med. Luc Montagnier (IN ENGLISH) talks about the three waves of death he expects, for the people

vaccinated for coronavirus. (Greek subtitles)



Ο καθ. Λυκ Μοντανιέρ μιλάει για τα τρία κύματα θανάτων που περιμένει, για όσους εμβολιάστηκαν για τον κορωνοϊό. Ελληνικοί υπότιτλοι.



Ο καθ. ακούγεται να μιλάει στο 00:59 για "Prions".



Η κανονική μετάφραση αυτού του όρου είναι:



"Ένα σωματίδιο πρωτεΐνης που πιστεύεται ότι είναι η αιτία εγκεφαλικών ασθενειών όπως η ΣΕΒ, η τρομώδης νόσος και η νόσος Creutzfeldt-Jakob. Τα πρίον δεν είναι ορατά μικροσκοπικά, δεν περιέχουν νουκλεϊκό οξύ και είναι πολύ ανθεκτικά στην καταστροφή."