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The three waves
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73 views • June 23, 2021
Prof. Dr. med. Luc Montagnier (IN ENGLISH) talks about the three waves of death he expects, for the people
vaccinated for coronavirus. (Greek subtitles)
Ο καθ. Λυκ Μοντανιέρ μιλάει για τα τρία κύματα θανάτων που περιμένει, για όσους εμβολιάστηκαν για τον κορωνοϊό. Ελληνικοί υπότιτλοι.
Ο καθ. ακούγεται να μιλάει στο 00:59 για "Prions".
Η κανονική μετάφραση αυτού του όρου είναι:
"Ένα σωματίδιο πρωτεΐνης που πιστεύεται ότι είναι η αιτία εγκεφαλικών ασθενειών όπως η ΣΕΒ, η τρομώδης νόσος και η νόσος Creutzfeldt-Jakob. Τα πρίον δεν είναι ορατά μικροσκοπικά, δεν περιέχουν νουκλεϊκό οξύ και είναι πολύ ανθεκτικά στην καταστροφή."
vaccinated for coronavirus. (Greek subtitles)
Ο καθ. Λυκ Μοντανιέρ μιλάει για τα τρία κύματα θανάτων που περιμένει, για όσους εμβολιάστηκαν για τον κορωνοϊό. Ελληνικοί υπότιτλοι.
Ο καθ. ακούγεται να μιλάει στο 00:59 για "Prions".
Η κανονική μετάφραση αυτού του όρου είναι:
"Ένα σωματίδιο πρωτεΐνης που πιστεύεται ότι είναι η αιτία εγκεφαλικών ασθενειών όπως η ΣΕΒ, η τρομώδης νόσος και η νόσος Creutzfeldt-Jakob. Τα πρίον δεν είναι ορατά μικροσκοπικά, δεν περιέχουν νουκλεϊκό οξύ και είναι πολύ ανθεκτικά στην καταστροφή."
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