Mr. V (28) - ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ (NATIONAL GUARDIANS)

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!Αὐτὸ τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ἀπευθύνεται στοὺς χλιαρούς, πολλῷ δὲ μᾶλλον στοὺς ἀδιάφορους.Ἀπευθύνεται σ' ἐσένα, τὸν/τὴν ΕΛΛΗΝ-Α/-ΙΔΑ μὲ κεφαλαῖα, ποὺ αἰσθάνεσαι ἀκόμη «ζωνταν-ὸς/-ὴ» καὶ ἐπιθυμεῖς νὰ προσφέρης στὴν Πατρίδα. ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!Συμπλήρωσε τὴν αἴτησι, τὴν ὁποία θὰ βρῆς στὴν ἱστοσελίδα μαςἢ ἐκτύπωσέ την καὶ ἀπόστειλέ την ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσιΠρός: Ἐθνικοὺς ΦύλακεςΤ.Θ. 67250, Τ.Κ. 15102, Μελίσσια ἈττικῆςΤὰ στοιχεῖα σου θὰ εἶναι ἄκρως ἐμπιστευτικά!Μετὰ τὴν ἐπεξεργασία τῆς αἰτήσεώς σου καὶ ἀναλόγως ἡλικίας καὶ προσόντων, θὰ σὲ ἐντάξουμε σὲ δράσεις, τὶς ὁποῖες ἑτοιμάζουμε γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐπικράτεια καὶ τὴν Ὁμογένεια.Καὶ μὴ ξεχνᾶς, ὅτι τὴν ἱστορία τὴν «ἔγραφαν» πάντοτε οἱ λίγοι καὶ ἐκλεκτοί!Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῆς ἐκπομπῆς μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι θὰ ἀναφέρεται ρητῶς ἡ πηγή.