© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mr. V (28) - ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ (NATIONAL GUARDIANS)
Follow
18
Sign in to download MP3
Share
Report
615 views • November 21, 2019
ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!
Αὐτὸ τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ἀπευθύνεται στοὺς χλιαρούς, πολλῷ δὲ μᾶλλον στοὺς ἀδιάφορους.
Ἀπευθύνεται σ' ἐσένα, τὸν/τὴν ΕΛΛΗΝ-Α/-ΙΔΑ μὲ κεφαλαῖα, ποὺ αἰσθάνεσαι ἀκόμη «ζωνταν-ὸς/-ὴ» καὶ ἐπιθυμεῖς νὰ προσφέρης στὴν Πατρίδα. ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!
Συμπλήρωσε τὴν αἴτησι, τὴν ὁποία θὰ βρῆς στὴν ἱστοσελίδα μας
https://ethnikoiphylakes.org/index.ph...
ἢ ἐκτύπωσέ την καὶ ἀπόστειλέ την ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσι
Πρός: Ἐθνικοὺς Φύλακες
Τ.Θ. 67250, Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς
Τὰ στοιχεῖα σου θὰ εἶναι ἄκρως ἐμπιστευτικά!
Μετὰ τὴν ἐπεξεργασία τῆς αἰτήσεώς σου καὶ ἀναλόγως ἡλικίας καὶ προσόντων, θὰ σὲ ἐντάξουμε σὲ δράσεις, τὶς ὁποῖες ἑτοιμάζουμε γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐπικράτεια καὶ τὴν Ὁμογένεια.
Καὶ μὴ ξεχνᾶς, ὅτι τὴν ἱστορία τὴν «ἔγραφαν» πάντοτε οἱ λίγοι καὶ ἐκλεκτοί!
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῆς ἐκπομπῆς μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι θὰ ἀναφέρεται ρητῶς ἡ πηγή.
Αὐτὸ τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ἀπευθύνεται στοὺς χλιαρούς, πολλῷ δὲ μᾶλλον στοὺς ἀδιάφορους.
Ἀπευθύνεται σ' ἐσένα, τὸν/τὴν ΕΛΛΗΝ-Α/-ΙΔΑ μὲ κεφαλαῖα, ποὺ αἰσθάνεσαι ἀκόμη «ζωνταν-ὸς/-ὴ» καὶ ἐπιθυμεῖς νὰ προσφέρης στὴν Πατρίδα. ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!
Συμπλήρωσε τὴν αἴτησι, τὴν ὁποία θὰ βρῆς στὴν ἱστοσελίδα μας
https://ethnikoiphylakes.org/index.ph...
ἢ ἐκτύπωσέ την καὶ ἀπόστειλέ την ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσι
Πρός: Ἐθνικοὺς Φύλακες
Τ.Θ. 67250, Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς
Τὰ στοιχεῖα σου θὰ εἶναι ἄκρως ἐμπιστευτικά!
Μετὰ τὴν ἐπεξεργασία τῆς αἰτήσεώς σου καὶ ἀναλόγως ἡλικίας καὶ προσόντων, θὰ σὲ ἐντάξουμε σὲ δράσεις, τὶς ὁποῖες ἑτοιμάζουμε γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐπικράτεια καὶ τὴν Ὁμογένεια.
Καὶ μὴ ξεχνᾶς, ὅτι τὴν ἱστορία τὴν «ἔγραφαν» πάντοτε οἱ λίγοι καὶ ἐκλεκτοί!
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῆς ἐκπομπῆς μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι θὰ ἀναφέρεται ρητῶς ἡ πηγή.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.