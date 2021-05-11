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Louis Fouché, acte 6 : Le Transhumanisme
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10 views • May 11, 2021
11 mai 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=hHUy4ti5I10
Ethique TV : https://www.youtube.com/channel/UCRofotOx4kXsNs3b1S9cmWA
04:53 : Conférence "Anthropologie de la technique en Santé et Effondrement par Dr Louis Fouché" https://youtu.be/LJosZ1mJ6J8
Nos vidéos avec Louis Fouché
Acte 1 "Santé et néolibéralisme" : https://youtu.be/TlB-JR_0UT0
Acte 2 "Permaculture humaine" : https://youtu.be/-R78t9EU_lo
Acte 3 "Arts militants" : https://youtu.be/164P2YsdKVs
Acte 4 "Déferlement totalitaire & libertés" : https://youtu.be/sksYYKYrXxw
Acte 5 "Immunité & autonomie en santé" : https://youtu.be/Bi9H0pDWQu8
Acte 6 "Le transhumanisme" : https://youtu.be/hHUy4ti5I10
Acte 7 "Et demain ?" : Prochainement en ligne...
Site du collectif : https://reinfocovid.fr/
Images et concept : Stéphane Chatry
Post-production : Flavien Moras
Développements web : Stéphane Dion
Production :Artivism Contemporary Art
Musique « Sur la même longueur d'onde » de Kaddour Hadadi / HK & les Saltimbanks
Ethique TV : https://www.youtube.com/channel/UCRofotOx4kXsNs3b1S9cmWA
04:53 : Conférence "Anthropologie de la technique en Santé et Effondrement par Dr Louis Fouché" https://youtu.be/LJosZ1mJ6J8
Nos vidéos avec Louis Fouché
Acte 1 "Santé et néolibéralisme" : https://youtu.be/TlB-JR_0UT0
Acte 2 "Permaculture humaine" : https://youtu.be/-R78t9EU_lo
Acte 3 "Arts militants" : https://youtu.be/164P2YsdKVs
Acte 4 "Déferlement totalitaire & libertés" : https://youtu.be/sksYYKYrXxw
Acte 5 "Immunité & autonomie en santé" : https://youtu.be/Bi9H0pDWQu8
Acte 6 "Le transhumanisme" : https://youtu.be/hHUy4ti5I10
Acte 7 "Et demain ?" : Prochainement en ligne...
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Images et concept : Stéphane Chatry
Post-production : Flavien Moras
Développements web : Stéphane Dion
Production :Artivism Contemporary Art
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