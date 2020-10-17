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Pr Jean-François Toussaint : "Je n'ai pas de conflits d'intérêts, homis celui de nos enfants"
luciole
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13 views • October 17, 2020
Titre original : Epidémie : comment la suivre et anticiper son évolution ? La keynote de Jean-François Toussaint

16 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=NlrIGlR4hcg
Le Point : https://www.youtube.com/channel/UCQd5LYcykaFeZtjDaP3bNSA
69,6 k abonnés
Dès les premiers vagues de migration du virus de la COVID-19, ce spécialiste en épidémiologie a suivi les courbes, en France comme dans tous les pays concernés. Il s’est appuyé sur de multiples niveaux de lecture pour appréhender les tensions et les contraintes d’une épidémie qui résulte, selon lui, de l’interaction de trois facteurs : un virus, une espèce, un contexte. Il a aussi tenu compte de la géopolitique pour livrer ses très pertinents commentaires.

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