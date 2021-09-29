Kvällens galenskap 210929

1. Statsminister Stefan Löfven (s) får ofta kritik för sina intetsägande uttalanden i samband med intervjuer och pressträffar. Men vid gårdagens pressträff efter detonationen i Göteborg tidigt samma morgon är det många som menar att han svamlade extra mycket. Det är oerhört hemskt. Varenda skjutning, varenda sprängning, är en för mycket. Men på det hela taget så är det så att människor generellt sett kan vara trygga i sin vardag.2. Det satt långt inne men till slut kröp det fram. Erkännandet under galgen då situationen i Sverige sedan bra länge varit ohållbar och nu bara eskalerar, precis som vi systemkritiker varnat för. Jag undrar när vi som varnat och ifrågasatt ska börja behandlas med den respekt vi förtjänar?3. Bombdådet i Annedal i Göteborg sänder chockvågor in i det politiska och mediala klustret. Verkligheten stämmer inte längre med kartan som under flera år har kommunicerats ut till väljarna. Allt fler politiker och medieaktörer kommer allt närmare en punkt där även de själva borde börja ifrågasätta sin egen roll, sitt ansvar och sin prestation.4. Folkhälsomyndigheten kallar hjärtmuskelinflammation efter covid-vaccin att ha fått ”ont i hjärtmuskeln” Detta är grovt vilseledande, av följande skäl: Hjärtmuskelinflammation är inte bara att man har ”ont i hjärtmjuskeln”, utan det är en inflammation och skada där celler i hjärtmuskeln eller hjärtsäcken dör. Hjärtceller kan som bekant inte återbildas som t ex celler i levern eller njurarna.5. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu fler grupper i samhället att ta en tredje spruta mot covid-19, ofta kallad boosterspruta. De grupper som omfattas av rekommendationen och som kommer att erbjudas vaccin är alla som bor på äldreboenden, alla som har hemtjänst och alla som är över 80 år.6. Den ryska public service-kanalen RT har blivit blockerade av Youtube i Tyskland efter att ha luftat kritik mot Angla Merkels corona­restriktioner i sina tyskspråkiga sändningar. Nu hotar Kreml att blockera den Google-ägda videoplattformen i hela Ryssland, rapporterar RT.7. Officiella byrån för nationell statistik (Official Office for National Statistics) i England har oavsiktligt avslöjat att 30 305 människor har dött inom 21 dagar efter att ha fått ett Covid-19-vaccin i England under de första sex månaderna av 2021.8. Risken för att oskyldiga ska drabbas av våldsdåd har ökat påtagligt i Sverige i takt med att allt fler attentat sker i offentlig miljö. Detta eftersom de tilltänkta offren har lärt sig hur de ska skydda sig.9. Vetenskapen om Ivermektin och Covid-19. Intressant historik om ivermectin och hur prostituerade massmedia motarbetat denna fantastiska nobelprisade medicin.