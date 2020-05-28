C'est Thomas Jefferson qui a déclaré que "Le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle" et ses paroles résonnent encore, aujourd'hui.Parmi les grandes nouvelles, un retour sur l'état des lieux dans les écoles primaires du Québec où les petits enfants doivent respecter des directives dignes d'une prison. Leur jeunesse, leur naïveté et leur besoin de socialiser librement est sévèrement brimé pour donner préséance, en toutes occasions, à des protocoles inhumains qui ont pour effet de traumatiser plusieurs d'entre-eux. Et un nombre croissant d'enseignants dénoncent cette "nouvelle normale", en milieu scolaire.Aux États-Unis, la CDC recule et dévoile (enfin) des conclusions chiffrées plus réalistes par rapport aux morts dûs au COVID-19 et les conclusions exposent d'immenses problématiques avec les chiffres qui ont été précédemment interprétés pour alimenter l'agenda de peur.En 1985, Yuri Besmenov a dévoilé "Les quatre étapes de la subversion américaine" et j'en parle afin de vous montrer comment ce qu'il nous apprenait à l'époque s'applique presque parfaitement, aujourd'hui.Mes notes libres sont ici, pour vous, chers Amis:Je n'ai pas eu le temps d'aborder tous les sujets qui se trouvaient dans mes notes mais je vous invite à aller les consulter pour des trouvailles vraiment parlantes comme Sesame Street, aux États-Unis qui explique aux enfants ce qu'est le COVID-19... l'endoctrinement commence tôt!=== === === === === ===Si vous aimez mon travail et voulez m'aider, vous pouvez me faire un don, ici:Merci de tout coeur à vous, cher Ami ainsi qu'à tous ceux qui m'aident à faire rayonner un message qui, à mon sens, a vraiment besoin d'être entendu.