Josep Pàmies converse avec le Docteur José Luis Cabouli sur les greffes. Voix en espagnol avec sous-titres en français.





Passage de la video du colloque entre Josep Pàmies et le Docteur José Luis Cabouli, de vendredi, le 20 juin 2025, au bureau de la Douce Révolution à Balaguer. Les questions sur les greffes sont posées par Francesc Colet, et répondues par les deux rapporteurs.





Durée : 8 minutes 33 secondes. Langue : Voix en castillan (espagnol) avec sous-titres en français.





Lien de la vidéo du colloque complet en castillan (espagnol) dans le Canal de la Douce Révolution à Balaguer :





https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/





Lien de la vidéo du colloque complet en castillan (espagnol) dans le profil de YouTube :





https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ





Traduction en français : Loto Perrella.