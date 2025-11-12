© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Josep Pàmies converse avec le Docteur José Luis Cabouli sur les greffes. Voix en espagnol avec sous-titres en français.
Passage de la video du colloque entre Josep Pàmies et le Docteur José Luis Cabouli, de vendredi, le 20 juin 2025, au bureau de la Douce Révolution à Balaguer. Les questions sur les greffes sont posées par Francesc Colet, et répondues par les deux rapporteurs.
Durée : 8 minutes 33 secondes. Langue : Voix en castillan (espagnol) avec sous-titres en français.
Lien de la vidéo du colloque complet en castillan (espagnol) dans le Canal de la Douce Révolution à Balaguer :
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Lien de la vidéo du colloque complet en castillan (espagnol) dans le profil de YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Traduction en français : Loto Perrella.