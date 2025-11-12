BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Josep Pàmies converse avec le Docteur José Luis Cabouli sur les greffes. Voix en espagnol avec sous-titres en français.
animaweb
animaweb
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • 2 days ago

Josep Pàmies converse avec le Docteur José Luis Cabouli sur les greffes. Voix en espagnol avec sous-titres en français.


Passage de la video du colloque entre Josep Pàmies et le Docteur José Luis Cabouli, de vendredi, le 20 juin 2025, au bureau de la Douce Révolution à Balaguer. Les questions sur les greffes sont posées par Francesc Colet, et répondues par les deux rapporteurs.


Durée : 8 minutes 33 secondes. Langue : Voix en castillan (espagnol) avec sous-titres en français.


Lien de la vidéo du colloque complet en castillan (espagnol) dans le Canal de la Douce Révolution à Balaguer :


https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/


Lien de la vidéo du colloque complet en castillan (espagnol) dans le profil de YouTube :


https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ


Traduction en français : Loto Perrella.

Keywords
sciencesuicideregressionreincarnationdalai lamamedecinesantespiritualiteamedharamsalachristiaan barnardjardigreffeschirurgiebasket-ballpsychopatheoiseaudonneurrecepteur
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy