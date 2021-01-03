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Die USA wurde infiltriert – durch Korruption, chinesisches Geld und Erpressung 🇺🇸
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Lucian Lincoln "Lin" Wood Jr.:
US-amerikanischer Anwalt
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„Wir könnten die Frage nach der Legitimität dieser Wahl innerhalb weniger Tage klären, doch es dauert Wochen. Warum? ... Nicht ein einziger Richter hat sich mit dem Berg von Beweisen zum Wahlbetrug befasst, die den Gerichten vorgelegt wurden. Wir reden nicht über eine oder zwei eidesstattliche Erklärungen – wir reden über Tausende, Zehntausende, wir reden über echte Videos des Wahlbetrugs.“
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Lucian Lincoln "Lin" Wood Jr.:
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