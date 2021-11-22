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Kvällens galenskap 211122
Swedish Rebel
Swedish Rebel
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10 views • November 22, 2021
1. I ett videoklipp vänder sig den polske premiärministern Mateusz Morawiecki till övriga Europa och konstaterar att vårt gemensamma hem är under attack. Morawiecki nämner det hybridkrig som grannlandet Belarus för mot EU genom att lura dit migranter med löften om vidare passage till länder som Tyskland och Sverige, något polsk polis och militär dock stoppat genom att hålla gränsen med tusentals soldater.
https://samnytt.se/polens-premiarminister-europa-ar-hotat/
2. Veckan som gått: Dalt med en polismördare, fler skjutna barn, covidtyranni och världsomspännande protester
https://katerinamagasin.se/veckan-som-gatt-dalt-med-en-polismordare-fler-skjutna-barn-covidtyranni-och-varldsomspannande-protester/
3. Influensamedicin från 1997 mycket effektivt mot covid och Tegnell tackade i april 2020 nej till 400000 doser men det dödliga REMDESIVIR som Fauci lovordat har använts.
https://www.vaken.se/influensamedicin-fran-1997-mycket-effektiv-mot-corona-tegnell-tackade-i-april-2020-nej-till-400-000-doser/
4. I Rotterdam drabbade under den gångna helgen demonstranter och polis samman efter att regeringen aviserat nya restriktioner. Stundtals blev det mycket våldsamt och totalt skadades ett 20-tal demonstranter.
https://www.nyatider.nu/se-de-valdsamma-sammandrabbningarna-fran-rotterdam/
5. Kärnkraftsfrågan lyfter M – väljarnas klimatparti i Aftonbladet/Demoskop. Jag tror att det handlar om att Moderaterna vill ha mer kärnkraft och att människor vet att det behövs mer el i framtiden, säger Aftonbladets politiska kommentator Lena Melin.
https://nyheteridag.se/karnkraftsfragan-lyfter-m-valjarnas-klimatparti-i-aftonbladet-demoskop/
6. Den vanligaste använda metoden att testa för covid-19 är ett obehagligt PCR-test genom ett nässvalgsprov taget med bomullspinne. Men i en ny studie från Lunds universitet konstaterar forskarna att ett smärtfritt salivtest kan fungera lika bra.
https://www.friatider.se/forskare-obehagliga-nastest-corona-gors-i-onodan
7. Den i fredags dömde polismördaren kommer att vara bara 23 år när han blir fri igen. Då kommer han att mörda igen. Eller själv bli mördad. Det spår kriminologen Leif GW Persson. Det är ingen djärv prognos. Det finns tyvärr en mycket dyster och övertygande bevisning för att är just så det slutar, säger han i TV4:s Nyhetsmorgon.
https://samtiden.nu/2021/11/leif-gw-persson-domde-polismordaren-kommer-att-morda-igen/
8. Analys av konspirationsteorin om vaccinpassen och The Great Reset - Samtal mellan Magnus Stenlund och Mikael Willgert i Fjärde Statsmakten nr. 99 om Michael Yeadon.
https://swebbtv.se/w/jt1fGeUdZdggWDhtQqNGBw
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