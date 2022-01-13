KlarTraum - Leben in der Natur, Hoehlen, PflanzenMeister HD - Teil 2 - Kess bei WorldBecomesOne

DMT Doku Deutsch 18 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

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Leben mit und in der Natur - PflanzenMeister, Heilung und Schwingungserhöhung



Prototyp einer Berg-und-Höhlen-Gemeinschaft als alternative Lebensweise, inspiriert und vernetzt mit Rainbow Gatherings



aktivieren von Ur-Information, wiederentdecktes Wissen, Wege der Selbst-Initiierung



Kräuterhexen, Druiden, 'western-style' schamanische Ausbildung & Ayahuasca



hochfrequente Ernährung, entgiften, fasten & pre-Prana, Helfer und Wirkstoffe der Natur



Lichtkörper Transformationen, Wiederherstellung des Körpers, Zähne nachwachsen, Bericht zum 'zahnen'



körpereigenes Licht ... was plant diet, entheogen und seelen-offenbarend bedeutet



Eins werden mit Allem, erleben was 'Alles ist Eins' bedeutet



aus Einheit, Liebe und Harmonie manifestieren

Schwingungserhöhung, Befreiung von Mustern



Bewusstseins- und Realitäts-Shifts vorbereiten und erleben, Mandela-Effekte, Meditation und Dunkelraum Therapie, angewandte Magie



Evolution des Bewusstseins verstehen und werden,

Netzwerke, Gemeinschaften, Lichtinseln und Tribes bilden

globale Metamorphose in Eine Welt - ‘goldenes Zeitalter’



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Beitrag von Kess zum Online Kongress 2020/21 - The World Becomes One (www.energize-you.com)





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#gelebteUtopie #PflanzenMeister #Höhlen #Fee #DMT #Ayahuasca #Schwingungserhöhung #Heilung #Zähnewachsennach #Liebe #Untersberg





#howto-live-in-a-cave-im-21ten-Jahrhundert





Liste der nützlichen Gegenstände unsere pre-historischen Zeitalters:



ützliche-Ausstattung





als Artikel:



https://klatraum.uber.space/wordpress/liste-der-nutzlichen-gegenstande-die-unser-pre-historisches-zeitalter-hervorgebracht-hat/



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Kess zerogravity, 36, Master of Science in Physik, Waldfee, western-style Schamanin, Psychonautin, Bewusstseinsforscherin, Autorin des Buchs / Hörbuchs ‘KlarTraum - Symphonie des Globalen Aufwachens - Handbuch einer Fee'





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www.klartraum-welle.info

(auf der KlarTraum Seite findet man neben dem KlarTraum als freies ebook auch ganz unten den Hinweis für 'soulfamily', falls weitere Vernetzung gewünscht)





Nexus Schwarm Plattform:

https://soulswarm.net/#nexus

(dort finden sich alle im Video gelinkten Infos uvm.)



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support & Unterstützung

https://klatraum.uber.space/wordpress/spenden-donations/ Berichte und Transformationen durch 8 Monate in Höhlen leben & Leben am UntersbergLeben mit und in der Natur - PflanzenMeister, Heilung und SchwingungserhöhungPrototyp einer Berg-und-Höhlen-Gemeinschaft als alternative Lebensweise, inspiriert und vernetzt mit Rainbow Gatheringsaktivieren von Ur-Information, wiederentdecktes Wissen, Wege der Selbst-InitiierungKräuterhexen, Druiden, 'western-style' schamanische Ausbildung & Ayahuascahochfrequente Ernährung, entgiften, fasten & pre-Prana, Helfer und Wirkstoffe der NaturLichtkörper Transformationen, Wiederherstellung des Körpers, Zähne nachwachsen, Bericht zum 'zahnen'körpereigenes Licht ... was plant diet, entheogen und seelen-offenbarend bedeutetEins werden mit Allem, erleben was 'Alles ist Eins' bedeutetaus Einheit, Liebe und Harmonie manifestierenSchwingungserhöhung, Befreiung von MusternBewusstseins- und Realitäts-Shifts vorbereiten und erleben, Mandela-Effekte, Meditation und Dunkelraum Therapie, angewandte MagieEvolution des Bewusstseins verstehen und werden,Netzwerke, Gemeinschaften, Lichtinseln und Tribes bildenglobale Metamorphose in Eine Welt - ‘goldenes Zeitalter’---Beitrag von Kess zum Online Kongress 2020/21 - The World Becomes One (www.energize-you.com)#gelebteUtopie #PflanzenMeister #Höhlen #Fee #DMT #Ayahuasca #Schwingungserhöhung #Heilung #Zähnewachsennach #Liebe #Untersberg#howto-live-in-a-cave-im-21ten-JahrhundertListe der nützlichen Gegenstände unsere pre-historischen Zeitalters: https://soulswarm.net/#Liste-n ützliche-Ausstattungals Artikel:---Kess zerogravity, 36, Master of Science in Physik, Waldfee, western-style Schamanin, Psychonautin, Bewusstseinsforscherin, Autorin des Buchs / Hörbuchs ‘KlarTraum - Symphonie des Globalen Aufwachens - Handbuch einer Fee'---www.klartraum-welle.info(auf der KlarTraum Seite findet man neben dem KlarTraum als freies ebook auch ganz unten den Hinweis für 'soulfamily', falls weitere Vernetzung gewünscht)Nexus Schwarm Plattform:(dort finden sich alle im Video gelinkten Infos uvm.)---support & Unterstützung Keywords hoehlenklartraum - leben in der naturpflanzenmeister hd - teil 2 - kess bei worldbecomesone

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