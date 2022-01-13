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KlarTraum - Leben in der Natur, Hoehlen, PflanzenMeister HD - Teil 2 - Kess bei WorldBecomesOne
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13 views • January 13, 2022
Berichte und Transformationen durch 8 Monate in Höhlen leben & Leben am Untersberg
Leben mit und in der Natur - PflanzenMeister, Heilung und Schwingungserhöhung
Prototyp einer Berg-und-Höhlen-Gemeinschaft als alternative Lebensweise, inspiriert und vernetzt mit Rainbow Gatherings
aktivieren von Ur-Information, wiederentdecktes Wissen, Wege der Selbst-Initiierung
Kräuterhexen, Druiden, 'western-style' schamanische Ausbildung & Ayahuasca
hochfrequente Ernährung, entgiften, fasten & pre-Prana, Helfer und Wirkstoffe der Natur
Lichtkörper Transformationen, Wiederherstellung des Körpers, Zähne nachwachsen, Bericht zum 'zahnen'
körpereigenes Licht ... was plant diet, entheogen und seelen-offenbarend bedeutet
Eins werden mit Allem, erleben was 'Alles ist Eins' bedeutet
aus Einheit, Liebe und Harmonie manifestieren
Schwingungserhöhung, Befreiung von Mustern
Bewusstseins- und Realitäts-Shifts vorbereiten und erleben, Mandela-Effekte, Meditation und Dunkelraum Therapie, angewandte Magie
Evolution des Bewusstseins verstehen und werden,
Netzwerke, Gemeinschaften, Lichtinseln und Tribes bilden
globale Metamorphose in Eine Welt - ‘goldenes Zeitalter’
---
Beitrag von Kess zum Online Kongress 2020/21 - The World Becomes One (www.energize-you.com)
—
#gelebteUtopie #PflanzenMeister #Höhlen #Fee #DMT #Ayahuasca #Schwingungserhöhung #Heilung #Zähnewachsennach #Liebe #Untersberg
#howto-live-in-a-cave-im-21ten-Jahrhundert
Liste der nützlichen Gegenstände unsere pre-historischen Zeitalters:
https://soulswarm.net/#Liste-nützliche-Ausstattung
als Artikel:
https://klatraum.uber.space/wordpress/liste-der-nutzlichen-gegenstande-die-unser-pre-historisches-zeitalter-hervorgebracht-hat/
---
Kess zerogravity, 36, Master of Science in Physik, Waldfee, western-style Schamanin, Psychonautin, Bewusstseinsforscherin, Autorin des Buchs / Hörbuchs ‘KlarTraum - Symphonie des Globalen Aufwachens - Handbuch einer Fee'
---
www.klartraum-welle.info
(auf der KlarTraum Seite findet man neben dem KlarTraum als freies ebook auch ganz unten den Hinweis für 'soulfamily', falls weitere Vernetzung gewünscht)
Nexus Schwarm Plattform:
https://soulswarm.net/#nexus
(dort finden sich alle im Video gelinkten Infos uvm.)
---
support & Unterstützung
https://klatraum.uber.space/wordpress/spenden-donations/
Leben mit und in der Natur - PflanzenMeister, Heilung und Schwingungserhöhung
Prototyp einer Berg-und-Höhlen-Gemeinschaft als alternative Lebensweise, inspiriert und vernetzt mit Rainbow Gatherings
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Kräuterhexen, Druiden, 'western-style' schamanische Ausbildung & Ayahuasca
hochfrequente Ernährung, entgiften, fasten & pre-Prana, Helfer und Wirkstoffe der Natur
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körpereigenes Licht ... was plant diet, entheogen und seelen-offenbarend bedeutet
Eins werden mit Allem, erleben was 'Alles ist Eins' bedeutet
aus Einheit, Liebe und Harmonie manifestieren
Schwingungserhöhung, Befreiung von Mustern
Bewusstseins- und Realitäts-Shifts vorbereiten und erleben, Mandela-Effekte, Meditation und Dunkelraum Therapie, angewandte Magie
Evolution des Bewusstseins verstehen und werden,
Netzwerke, Gemeinschaften, Lichtinseln und Tribes bilden
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Beitrag von Kess zum Online Kongress 2020/21 - The World Becomes One (www.energize-you.com)
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#gelebteUtopie #PflanzenMeister #Höhlen #Fee #DMT #Ayahuasca #Schwingungserhöhung #Heilung #Zähnewachsennach #Liebe #Untersberg
#howto-live-in-a-cave-im-21ten-Jahrhundert
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als Artikel:
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Kess zerogravity, 36, Master of Science in Physik, Waldfee, western-style Schamanin, Psychonautin, Bewusstseinsforscherin, Autorin des Buchs / Hörbuchs ‘KlarTraum - Symphonie des Globalen Aufwachens - Handbuch einer Fee'
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(auf der KlarTraum Seite findet man neben dem KlarTraum als freies ebook auch ganz unten den Hinweis für 'soulfamily', falls weitere Vernetzung gewünscht)
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