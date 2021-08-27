DESTAPANDO A LOS NIÑOS: MESA REDONDA CON LA DRA ROSA NARROS + ALKYMICA

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Porque siempre hay otra opción La Dra Rosa Narros comparte las conclusiones de su estudio científico sobre el efecto de las mascarillas en la salud y plantea opciones más efectivas de protección, y Alkymica nos acompaña con su propuesta de dar voz a los niños.Descubre más artículos y entrevistas sobre crecimiento personal y espiritual en nuestra web. Suscríbete a la Newsletter o síguenos en Instagram para estar al día: https://www.instagram.com/flippityflop.es/ www.flippityflop.esUna revista online en un mundo patas arribaPorque siempre hay otra opción Keywords mascarillas

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