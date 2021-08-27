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DESTAPANDO A LOS NIÑOS: MESA REDONDA CON LA DRA ROSA NARROS + ALKYMICA
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285 views • August 27, 2021
La Dra Rosa Narros comparte las conclusiones de su estudio científico sobre el efecto de las mascarillas en la salud y plantea opciones más efectivas de protección, y Alkymica nos acompaña con su propuesta de dar voz a los niños.
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