ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА. Старец Николай Гурьянов

Покаянная молитва Старца Николая Гурьянова. Стихи Николая Гурьянова.

Священник Николай Гурьянов с 1958 года и до самой своей смерти в 2002 году служил Священником на острове Талабск ( ост. Залит ).

МОЛИТВА НИКОЛАЮ ГУРЬЯНОВУ.

О, Дивный угодниче Божий, святый и праведный отче наш Николае, пастырю добрый, молитвенниче пламенный о земле Российской и о спасении душ наших, смиренный, и тайный Святителю Христов Нектарие!

В годину тяжелых испытаний, дабы не иссякла Вера в земле Российской, яви тя Господь яко соль апостольскую, дабы осолилась земля Русская от плесени ига жидовского и богоборческого. И восставши Россия с колен, обретая Царственный путь, поразила великое зло, Венчаясь нетленною Славою!

Имея с детства пламенную любовь к Помазаннику Божию, Царю Николаю, и его святой семье, показал особое служение их почитания, и как венец на склоне своих лет, прославив Царскую семью, Христу явил собою плод желанный, за что зовем тебя: «наш Архиерей Царский!»

О предивный Угодниче Божий, отче наш Николае – Свет Христов, согревший нас в годину тяжелых испытаний. Жизнь твоя, яко луч благодати, написавший нам дивный Завет твой: «Храните Пасхальную Радость! Христос Воскресе!»

Избранниче Христов, к тебе взываем, тебя молим и тебя, предстоящего Престолу Животворящей Троицы, просим: не остави нас, взывающих к милосердию Божию чрез твое ходатайство и заступление. Испроси нам прощения грехов, разрешения от клятвопреступления и даровати нам зрети Преславное Воскресение Святой Руси.

О Святый и Праведный отче наш Николае, испроси и нам достигнути Царства Небеснаго, где и ты ныне наслаждаешься Вышняя Славы у Престола всех Царя, вместе со Святыми Царственными Великомучениками страстотерпцами Искупителями и Всеми Святыми в Земле Российской просиявшими, дабы и нам непрестанно восхваляти и славити всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков.

Аминь!