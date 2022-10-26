Очаровательный голос поющей и играющей скрипачки. Состав № 14

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Романтика, красота и приятный голос в сочетании с чарующей игрой на скрипке!Она украсит самые разные мероприятия и создаст нужную атмосферу при встрече гостей или в паузах между важными выступлениями или фоновыми композициями, когда все захотят провести время в дружеских беседах.
Репертуар композиций от всеми признанных международных хитов, до авторских работ.
Модная и стильная артистка украсит собой Ваш праздник или деловое мероприятия, порадует на юбилее!
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