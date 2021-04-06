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CREEPY COSTCO RECORDING "COVID19" BASED ON PSYOP OPERATIONS
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155 views • April 06, 2021
"COVID19" BASED ON GOVERNMENT PSYOP OPERATIONS
2 excerpts COMPARE CREEPY COSTCO RECORDING TO CREEPY MEDIA RECORDING IN GERMANY
*COSTCO - BILL GATES SENIOR SAT ON THE BOARD OF COSTCO FOR 11 YEARS – LEFT THE BOARD AND REPLACED HIMSELF WITH ANOTHER GATES HATCHET MAN
*COSTCO HAS CONSISTENTLY BEEN TERRORIZING ITS OWN EMPLOYEES AND CUSTOMERS "VIRUS FEAR" AND OBSCENE "REQUIREMENTS" FROM ITS OWN CUSTOMERS FOR CUSTOMERS TO BE "ALLOWED" TO SHOP AT COSTCO
*COSTCO HAS A STRONGHOLD OVER SMALL AND MID SIZES BUSINESS FOR SUPPLIES IN ADDITION TO A STRONGHOLD OVER CERTAIN HOUSEHOLD PRODUCTS THAT THE AVERAGE CONSUMER USES
*COSTCO THEN STARTED SELLING VACCINE
*(note: costco recording is audio only)
2 excerpts COMPARE CREEPY COSTCO RECORDING TO CREEPY MEDIA RECORDING IN GERMANY
*COSTCO - BILL GATES SENIOR SAT ON THE BOARD OF COSTCO FOR 11 YEARS – LEFT THE BOARD AND REPLACED HIMSELF WITH ANOTHER GATES HATCHET MAN
*COSTCO HAS CONSISTENTLY BEEN TERRORIZING ITS OWN EMPLOYEES AND CUSTOMERS "VIRUS FEAR" AND OBSCENE "REQUIREMENTS" FROM ITS OWN CUSTOMERS FOR CUSTOMERS TO BE "ALLOWED" TO SHOP AT COSTCO
*COSTCO HAS A STRONGHOLD OVER SMALL AND MID SIZES BUSINESS FOR SUPPLIES IN ADDITION TO A STRONGHOLD OVER CERTAIN HOUSEHOLD PRODUCTS THAT THE AVERAGE CONSUMER USES
*COSTCO THEN STARTED SELLING VACCINE
*(note: costco recording is audio only)
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