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Dr. Lair Ribeiro palestra sobre Dióxido de Cloro. MMS - MIRACLE MINERAL SOLUTION, MMS - MASTER MINERAL SOLUTION, CDS - CHLORINE DIOXIDE SOLUTION
MMS E CDS VÍDEOS
MMS E CDS VÍDEOS
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627 views • February 26, 2022
Dr. Lair Ribeiro morou durante 17 anos nos Estados Unidos, período em que trabalhou em três universidades americanas: Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Nesse período, também exerceu os cargos de diretor-médico na Merck Sharp & Dohme e diretor-executivo, alcançando a vice-presidência, na Ciba Corporation, hoje Novartis.

Autor de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas, o Dr. Lair Ribeiro também publicou 38 livros, sendo 15 deles best sellers, 26 traduzidos para outros idiomas, hoje disponíveis em mais de 40 países.

Por mais de 20 anos, proferiu palestras em diversas cidades brasileiras, vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e Europa. Treinou mais de 4.000 médicos brasileiros na área de Adequação Nutricional e Otimização da Homeostase.
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