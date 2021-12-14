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De Pædofile Danskere (The Danish Pedophiles) (Del 1+2) [04.06.2018]
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11 views • December 14, 2021
Hænger tingene sammen med LGBTIQA+ og Pædofili?
Hvor mange 'tilfælde' skal der til før folk kan 'ses' hvad der foregår?
Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil og Statsminister Mette Frederiksen holder hånden over ham.
Dokumenteret. Links til verifisering under alle mine videoer.
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)
- Er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)
- Er de så en del af denne Pædofili? (JA)
- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)
- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)
- Hænger tingene sammen? (JA)
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Lars Andersen redegør og forklarer incl Lovhjemmel.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
1.De Pædofile Danskere, Del 1 30:16 min
2,803 views • Jun 4, 2018
https://youtu.be/9P4q4bn-0Fk
1.De Pædofile Danskere, Del 2 10:37 min
1,388 views•Jun 4, 2018
https://youtu.be/L53blL9pDYU
De Pædofile Danskere", del I
1,568 views•Jan 24, 2018
V-2 Dokumentar fra 2000: "De Pædofile Danskere".
Journalist Jacob Billing går undercover som pædofil.
Idé og tilrettelæggelse: Jacob Billing/TV-2 DOK
https://youtu.be/aES5XRvWklI
"De Pædofile Danskere", del II
TV-2 Dokumentar fra 2000 "De Pædofile Danskere".
Journalist Jacob Billing går undercover som pædofil.
Idé og tilrettelæggelse: Jacob Billing/TV-2 DOK
https://youtu.be/DIYuX3V2HJU
De Pædofile Danskere.mp4 40:54 min
https://ugetube.com/watch/de-p%C3%A6dofile-danskere-mp4_Jf7KKMqqBKRMP4S.html
Kim Osbøl - 4161 subscribers
https://www.bitchute.com/video/4wjgJQkqzJ8a/
https://www.bitchute.com/channel/osboel/
Hvor mange 'tilfælde' skal der til før folk kan 'ses' hvad der foregår?
Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil og Statsminister Mette Frederiksen holder hånden over ham.
Dokumenteret. Links til verifisering under alle mine videoer.
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)
- Er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)
- Er de så en del af denne Pædofili? (JA)
- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)
- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)
- Hænger tingene sammen? (JA)
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Lars Andersen redegør og forklarer incl Lovhjemmel.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
1.De Pædofile Danskere, Del 1 30:16 min
2,803 views • Jun 4, 2018
https://youtu.be/9P4q4bn-0Fk
1.De Pædofile Danskere, Del 2 10:37 min
1,388 views•Jun 4, 2018
https://youtu.be/L53blL9pDYU
De Pædofile Danskere", del I
1,568 views•Jan 24, 2018
V-2 Dokumentar fra 2000: "De Pædofile Danskere".
Journalist Jacob Billing går undercover som pædofil.
Idé og tilrettelæggelse: Jacob Billing/TV-2 DOK
https://youtu.be/aES5XRvWklI
"De Pædofile Danskere", del II
TV-2 Dokumentar fra 2000 "De Pædofile Danskere".
Journalist Jacob Billing går undercover som pædofil.
Idé og tilrettelæggelse: Jacob Billing/TV-2 DOK
https://youtu.be/DIYuX3V2HJU
De Pædofile Danskere.mp4 40:54 min
https://ugetube.com/watch/de-p%C3%A6dofile-danskere-mp4_Jf7KKMqqBKRMP4S.html
Kim Osbøl - 4161 subscribers
https://www.bitchute.com/video/4wjgJQkqzJ8a/
https://www.bitchute.com/channel/osboel/
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