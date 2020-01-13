I Wish The Iranian People Success In Their Noble Quest For Freedom

From 2 years ago! January 1, 2018





ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחה את טענתו של רוחאני ומבקר את מדינות אירופה על שתיקתן מול הנעשה באיראן:

"שמעתי היום את טענתו של הנשיא רוחאני שישראל עומדת מאחורי ההפגנות באיראן. לא רק שזה שקר. זה נלעג. שלא כמו רוחאני, אני לא אעליב את העם האיראני. מגיע להם יותר. איראנים אמיצים נוהרים לרחובות. הם חותרים לחופש, לצדק, לחירויות הבסיסיות שנשללו מהם במשך עשרות שנים.



המשטר האכזרי באיראן מוציא עשרות מיליארדי דולרים על הפצת שנאה. הכסף הזה יכול היה לשמש לבניית בתי ספר או בתי חולים. אין זה פלא שאבות ואמהות צועדים ברחובות. המשטר פוחד מהם, מעמו שלו. זאת הסיבה שהם כולאים סטודנטים. זאת הסיבה שהם אוסרים על רשתות חברתיות. אולם אני משוכנע שהפחד לא ינצח. כיוון שהעם האיראני הוא חכם, מתוחכם וגאה. היום, הוא מסכן הכל למען החופש.



למרבה הצער, ממשלות אירופיות רבות שותקות למראה הכאתם של גיבורים איראנים צעירים ברחובות. זה פשוט לא צודק. אני, לעומת זאת, אינני מתכוון לשתוק.



משטר זה מנסה נואשות לזרוע שנאה בינינו. אולם הוא לא יצליח.



וכשהמשטר סוף סוף ייפול, ויום אחד זה יקרה, האיראנים והישראלים יחזרו להיות חברים טובים. אני מאחל לעם האיראני הצלחה בחתירתו הנאצלת לחירות."