PROFETIA: Itke ja sure, Ezra! Sinä, kuten Israel, tarvitset vapautusta narsismista [PROPHECY: Weep & Mourn, Ezra! You, like Israel, Need Deliverance from Narcissism]

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Profetia 142 – Itke ja sure, Ezra! Sinä, kuten Israel, tarvitset vapautusta narsismista

Kirjoitettu/Puhuttu PYHÄN HENGEN [RUACH HA KODESH'IN] Voitelun alla apostoli Elisheva Eliyahun kautta

Saatu 31. tammikuuta 2019

Julkaistu 4. huhtikuuta 2019

https://www.allmightywind.com/prophecyfinnish/fin_new/proph_fin_142.html



Otteita Profetiasta:

"Tänään on pelastuksen päivä! Huomenna voi olla liian myöhäistä! Tänään olet elossa! Entä jos huomenna olet kuollut ja päätit: 'No jaa, minä vain odotan. Odotan, ennen kuin menen YAHUSHUAN luo. Odotan, ennen kuin pyydän täyttä parannuksentekoa ja jokaisen synnin tunnustusta. Minä vain odotan.'

Entä jos kerron sinulle, että sinulla ei ole aikaa odottaa? Entä jos tänään on viimeinen henkäyksesi?

Et tiedä, odottaako sinua jokin onnettomuus. Et tiedä, mikä terveyskriisi voi tapahtua, milloin voin pysäyttää sydämesi!" [...]

"Milloin sinä opit, voi Israel? Sinulla on narsistin henki! Sinulla on ylimielisyyden henki! Sinulla on ylpeyden henki!

Kaikkia näitä asioita MINÄ halveksin, sanon MINÄ, YAHUVEH [JAHVE], sanon MINÄ, YAHUSHUA, ja MINÄ, IMMAYAH! Sitä fariseuksen henkeä! [pyhiä kieliä] MINÄ vihaan sitä fariseuksen henkeä! [pyhiä kieliä] MINÄ vihaan sitä 'muka-kaiken-tietävää' henkeä!

ET TIEDÄ MITÄÄN! Sinä vain luulet tietäväsi jotain, senkin koulutettu tomppeli!" [...]

"Voi, tuota ylpeyden henkeä ja narsismia MINÄ en nyt vain tule sietämään enää paljon kauemmin." [...]

"MINÄ kerron sinulle tämän ja MINÄ kerron kaikille tämän: MINÄ, YAHUSHUA, OLEN SE AINOA HYVÄ PAIMEN, ja MINUN lampaani tuntevat MINUN ääneni, eivätkä he mene kenenkään toisen mestarin luo, joka on ha satan, 'lucifer', joka jopa menetti oikeuden siihen nimeen, sillä hän ei ole enää 'valonkantaja' [/valontuoja] – paitsi pahan illuminatin muodossa... [pyhiä kieliä] ...ja muurarien... [pyhiä kieliä] ...jotka palvovat häntä." [...]

"Puhun sille miehelle: Heitän sinut alas niin kutsutulta 'Siioninvuoreltasi', joka – kerron sinulle – oli pelkkä läjä SONTAA, jota pitkin kiipesit!

Kiipesit pitkin sontaläjää! Tiedätkö sen? Se ei edes ollut vuori! Se ei edes ollut kukkula!

SE OLI PELKKÄÄ EHTAA SONTAA! IHMISEN SONTAA! ELÄIMEN SONTAA! SEKOITTUNEENA YHTEEN NIIDEN VALEHTELEVIEN NÄKYJEN, VALEHTELEVIEN SANOJEN KANSSA, JOTKA TULIVAT SUORAAN saatanan SUUSTA, JOTKA PUHUTTIIN ULOS SIITÄ, JOKA NÄYTTÄÄ IHMISELTÄ MUTTA ON VALEPUVUSSA OLEVA LANGENNUT ENKELI! JOKA TOIMII OKKULTISMIN PAHIMPIEN MUOTOJEN ALAISUUDESSA! JA SILLOINKIN, KUN NÄIT SEN MUODONMUUTTAJAN NAAMASI EDESSÄ, KIELTÄYDYIT USKOMASTA SITÄ!

No, mitäs tykkäät siitä sitten, kun se on koko Internetin edessä, että muodonmuuttajat ovat todellisiksi osoitettuja?!" [...]

"MITÄ TYPERYYTTÄ, SENKIN KOULUTETTU TYPERYS! SINÄ YESHIVA [-KOULUTETTU] – SENKIN KOULUTETTU TOMPPELI! [pyhiä kieliä] MIKÄ OSA SIITÄ KOULUTUKSESTA, JOHON MENIT IHAN VAIN YHDEN MIEHEN TAKIA, VAIN JOTTA VOISIT MIELLYTTÄÄ HÄNTÄ, TULEE PELASTAMAAN SIELUSI?! JOHDATTAA KENETKÄÄN TAIVAASEEN?

SANO SINÄ MINULLE! ANNAN SINUN NYT OPETTAA KUTEN HALUAT. SINUSTA TULI SE KIRJANOPPINUT. KUINKA SE TULEE JOHDATTAMAAN KENETKÄÄN TAIVAASEEN?

SE, MITÄ ELISHEVA TEKEE NYT, JOHDATTAA MILJOONITTAIN MILJOONISTA JA MILJOONISTA JA LUKEMATTOMISTA MILJOONISTA JA ON JOHDATTANUT AINA SIITÄ LÄHTIEN, KUN HÄN ALOITTI. HYVIN NUORESTA TEINISTÄ LÄHTIEN OLEN KÄYTTÄNYT HÄNTÄ – KUN TAAS saatana SEN SIJAAN HALUSI TEHDÄ HÄNESTÄ VERIUHRIN. [pyhiä kieliä]

Nyt hän on pelastamassa toisia veriuhriksi joutumiselta, varoittamassa pedofiliasta, varoittamassa ja varoittamassa "pedo-syöjistä" – kyllä, kannibalismia. MINÄ jopa varoitin, MINÄ varoitin silloinkin, kun ensimmäistä kertaa kerroin teille eräässä sapatteja käsittelevässä Profetiassa [79].

Sanoin, ketkä [sunnuntaikirkoissa] tulisivat olemaan sitä lihaa. Sitä tulisivat olemaan MINUN, YAHUSHUAN marttyyrit. Ja sanoin, mitä tulisi olemaan ehtoollismaljassa, ja se tulisi olemaan marttyyrien verta.

Ja nyt, mikä on muuttunut? Se, mitä olen profetoinut, on jo toteutunut! Voi, mutta voi, he tekevät sitä mustassa messussa, satanistit ja korkeimmat illuminatit, muurarit.

Voi pieniä lapsiani, pieniä lapsiani, kuinka heitä uhrataankaan! Ja hän kääntyy sinun puoleesi kyynelin, kyynelin anellen ja pyytäen: 'Auta minua! Auta minua! Rukoile pienten lasten puolesta!'

Sinulla on salaisuuksia, vai mitä, muurarien kanssa? [pyhiä kieliä] Voi, Israel, sinulla on kytköksiä muurareihin niin korkeissa asemissa siellä. Mistäköhän se molok-jumala tuli? Veriuhraus?" [...]