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Seminario 5G COLMED Chile - Dra. Devra Davis
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10 views • March 15, 2021
Queremos compartir con ustedes la exposición que la Dra. Devra Davis de los EEUU realizó para el Colegio Médico de Chile con el apoyo y patrocinio del Departamento de Medio Ambiente y su presidente el Dr. Mauricio Ilabaca, con traducción simultánea al español.
El despliegue irresponsable la tecnología inalámbrica de microondas implica serios riesgos para la salud conocidos hace décadas; sus indicaciones deben ser acotadas y su uso, racionalizado.
5G no es la solución al problema de conectividad, sino que suma muchos otros problemas desconocidos para la ciudadanía y eclipsados por los interesas de la industria.
Agradecemos a los expositores y especialmente al Dr. Ilabaca y a su equipo por su gestión y valentía.
El despliegue irresponsable la tecnología inalámbrica de microondas implica serios riesgos para la salud conocidos hace décadas; sus indicaciones deben ser acotadas y su uso, racionalizado.
5G no es la solución al problema de conectividad, sino que suma muchos otros problemas desconocidos para la ciudadanía y eclipsados por los interesas de la industria.
Agradecemos a los expositores y especialmente al Dr. Ilabaca y a su equipo por su gestión y valentía.
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