Seminario 5G COLMED Chile - Dra. Devra Davis

Queremos compartir con ustedes la exposición que la Dra. Devra Davis de los EEUU realizó para el Colegio Médico de Chile con el apoyo y patrocinio del Departamento de Medio Ambiente y su presidente el Dr. Mauricio Ilabaca, con traducción simultánea al español.



El despliegue irresponsable la tecnología inalámbrica de microondas implica serios riesgos para la salud conocidos hace décadas; sus indicaciones deben ser acotadas y su uso, racionalizado.



5G no es la solución al problema de conectividad, sino que suma muchos otros problemas desconocidos para la ciudadanía y eclipsados por los interesas de la industria.



Agradecemos a los expositores y especialmente al Dr. Ilabaca y a su equipo por su gestión y valentía.