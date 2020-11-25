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LAWSUIT ( BLUEPRINT ) FOR ATTACK ON THE PCR TEST- CORNERSTONE OF TYRANNY AND HUMAN RIGHTS & CONSTITUTIONAL VIOLATIONS
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25 views • November 25, 2020
[ RT Lockdowns, masks & vaccines Ben Swann's Covid podcast ]
"Something Bogus Going On": Elon Musk On Results After 4 Covid Tests
The Tesla CEO said he was also undergoing polymerase chain reaction (PCR) tests from separate labs whose results will take about 24 hours.
THIS LAWSUIT IS A BLUEPRINT TO TAKE DOWN FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE, INSTAGRAM CENSORSHIP AND VIOLATION OF FIRST AMENDMENT TO U.S. CONSTITUTION.
.14 % INFECTION FATALITY RATE
NO ASYMPTOMATIC INFECTIONS RECORDED
PCR TEST IS USED TO CAUSE PANIC, VIOLATE HUMAN RIGHTS, VIOLATE CONSTITUTIONAL RIGHTS.
ARREST ALL EDICT ENFORCERS PATRIOTS WORLD WIDE
TELL THEM LEAVE YOUR PROPERTY OR BUSINESS ONE TIME; TELL THEM GET OUT OF YOUR FACE ONE TIME.
HAVE ARMED BACK-UP AND ARREST THE TYRANT. USE UP TO LETHAL FORCE TO EFFECT THE ARREST. TURN THEM, OR THEIR BODY OVER TO THE FEDERAL N O T LOCAL GOVERNMENT
ARREST THE PRIME MINISTER, ARREST THE LEGISLATORS, ARREST THE GOVERNORS, ARREST THE POLICE CHIEF, ARREST THE HEALTH OFFICIALS.
THIS IS A WAR NOW. ARREST THE GOVERNMENT TYRANTS ISSUING AND ENFORCING EDICTS BASED ON FAKE PCR TEST.
"Something Bogus Going On": Elon Musk On Results After 4 Covid Tests
The Tesla CEO said he was also undergoing polymerase chain reaction (PCR) tests from separate labs whose results will take about 24 hours.
THIS LAWSUIT IS A BLUEPRINT TO TAKE DOWN FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE, INSTAGRAM CENSORSHIP AND VIOLATION OF FIRST AMENDMENT TO U.S. CONSTITUTION.
.14 % INFECTION FATALITY RATE
NO ASYMPTOMATIC INFECTIONS RECORDED
PCR TEST IS USED TO CAUSE PANIC, VIOLATE HUMAN RIGHTS, VIOLATE CONSTITUTIONAL RIGHTS.
ARREST ALL EDICT ENFORCERS PATRIOTS WORLD WIDE
TELL THEM LEAVE YOUR PROPERTY OR BUSINESS ONE TIME; TELL THEM GET OUT OF YOUR FACE ONE TIME.
HAVE ARMED BACK-UP AND ARREST THE TYRANT. USE UP TO LETHAL FORCE TO EFFECT THE ARREST. TURN THEM, OR THEIR BODY OVER TO THE FEDERAL N O T LOCAL GOVERNMENT
ARREST THE PRIME MINISTER, ARREST THE LEGISLATORS, ARREST THE GOVERNORS, ARREST THE POLICE CHIEF, ARREST THE HEALTH OFFICIALS.
THIS IS A WAR NOW. ARREST THE GOVERNMENT TYRANTS ISSUING AND ENFORCING EDICTS BASED ON FAKE PCR TEST.
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