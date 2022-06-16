ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΣ... ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΆΖΕΤΕ? 💥

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Αποπληθυσμός - Εργαλεία Εξαφάνισης
Πρόσθετα σε τρόφιμα, νερό, προϊόντα ομορφιάς, φροντίδας και καθαρισμού.
Θα σοκαριστείτε όταν δείτε ότι από σχεδιασμό, σκόπιμα, τα τρόφιμα και το νερό μας έχουν δηλητηριαστεί με ουσίες που προκαλούν καρκίνο, στειρότητα και που καταστρέφουν το νευρικό μας σύστημα.
Σκεφτείτε την ασπαρτάμη, το φθόριο, τα ξενο-οιστρογόνα, τα βαρέα μέταλλα, τα μαγνητικά σωματίδια...
Γεννετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί, διαβόητοι για την πρόκληση καρκίνου και την καταστροφή των οικοσυστημάτων.
Και... Οικογενειακός προγραμματισμός.
Έκτρωση, σύγχυση φύλου (LGBTQIA+) και διδασκαλία του σεξ στα παιδιά στην ηλικία των 5 ετών, όλα υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από τον ΟΗΕ...