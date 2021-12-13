Dr. Andreas Noack (Químico Alemán) - Lo que sí sé es que estas cuchillas de grafeno…cortan las venas…Estamos ante una ruleta rusa.

¡No dejes de ver este video, entenderás muchas cosas!QUÍMICO ASESINADO POR HABLAR SOBRE EL GRAFENO: ‘ES UNA RULETA RUSA’«Lo que sí sé es que estas cuchillas de grafeno…cortan las venas…Estamos ante una ruleta rusa.»Después de saber esto cualquiera que siga inyectando es un asesino. Soy especialista en carbón activado.¡Son cuchillas a nanoescala!