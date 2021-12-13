© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. Andreas Noack (Químico Alemán) - Lo que sí sé es que estas cuchillas de grafeno…cortan las venas…Estamos ante una ruleta rusa.
Follow
0
Share
Report
43 views • December 13, 2021
https://ejercitoremanente.com/2021/11/29/quimico-asesinado-por-hablar-sobre-el-grafeno-es-una-ruleta-rusa/
¡No dejes de ver este video, entenderás muchas cosas!
QUÍMICO ASESINADO POR HABLAR SOBRE EL GRAFENO: ‘ES UNA RULETA RUSA’
«Lo que sí sé es que estas cuchillas de grafeno…cortan las venas…Estamos ante una ruleta rusa.»
Después de saber esto cualquiera que siga inyectando es un asesino. Soy especialista en carbón activado.
¡Son cuchillas a nanoescala!
¡No dejes de ver este video, entenderás muchas cosas!
QUÍMICO ASESINADO POR HABLAR SOBRE EL GRAFENO: ‘ES UNA RULETA RUSA’
«Lo que sí sé es que estas cuchillas de grafeno…cortan las venas…Estamos ante una ruleta rusa.»
Después de saber esto cualquiera que siga inyectando es un asesino. Soy especialista en carbón activado.
¡Son cuchillas a nanoescala!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.