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Pourquoi s’intéresser aux tests ?
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4 views • November 28, 2020
Pourquoi s’intéresser aux tests ?
Parce que la vague de tests positifs engendre une peur immense dans la population.
Cette vague de tests positifs justifie des mesures très contraignantes sur nos libertés et ayant des effets sur la santé sociale.
Cela justifie un état de plus en plus policier, totalement contraire aux droits de l’Homme.
Sur ma chaine Odysee:
https://odysee.com/@IGWT:a/Les-tests-PCR-en-question-_-utiles-à-quoi-_:2?r=AWbuwB1GvjXHv9x8nZv9iMWuYQRsw2EJn
Parce que la vague de tests positifs engendre une peur immense dans la population.
Cette vague de tests positifs justifie des mesures très contraignantes sur nos libertés et ayant des effets sur la santé sociale.
Cela justifie un état de plus en plus policier, totalement contraire aux droits de l’Homme.
Sur ma chaine Odysee:
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