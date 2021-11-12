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12.11.2021. ВАЖНО. Готовится вторая стадия (Выпуск № 226 часть I (2)).
Vera77
Vera77
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6902 views • November 11, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

02:35 Новое средневековье: кремлевский вариант. https://www.youtube.com/watch?v=Aviq6UD6xMc.
43:13 447 ОТВЕТ НА "ТУМАННЫЙ" ВОПРОС ... - регрессивный гипноз Валентины К. https://www.youtube.com/watch?v=ztNWQITbNKw.
46:52 388 Туман в Москве 2 ноября 2021. Новый проект темных. Регрессивный гипноз Елены Гиллео. https://www.youtube.com/watch?v=jzwi2se5_H4.
53:31 Энергетические вампиры". Кто они ? Инок Киприан (Бурков). https://www.youtube.com/watch?v=7yABoH_uynE.
01:04:01 барановирус распыляют. https://ok.ru/video/3117652773486.
01:05:38 Чем Водитель автобуса Опылял через вентиляционную систему и для чего в ноябре включил кондиционер? https://www.youtube.com/watch?v=Fu8mj7Pkbas.
01:10:52 Чем обеззараживают воздух и воду для питья. Опыление веществом, промораживающим растения без мороза. https://www.youtube.com/watch?v=VF8vL4DqlPQ.
01:13:25 УКРАИНА. Жидовская власть травит народ. Переписка попала в сеть. https://3rm.info/main/87033-ukraina-vlast-travit-antivakserov-perepiska-popala-v-set.htm.
01:15:50 ШОК! Элиты Подписали СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР России и Миру! Жуткая Правда! https://www.youtube.com/watch?v=qJMWJacz-V8.
01:22:58 "Богородица дала мне стакан киселя". Рассказ Нины Павловой. https://www.youtube.com/watch?v=KldSMxTgygM&;list=PLaHLlzLUTd.
01:32:09 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
01:35:35 Чистая правда! Сильная речь о войне на Донбассе и характере украинцев от митрополита Арсения. https://www.youtube.com/watch?v=mGwSzoremZ8.

Сегодня мы обсудим политическую ситуацию, поговорим о том, как происходит передача полномочий от уровня к уровню. Обсудим ситуацию с туманом в Москве, с помощью регрессивного гипноза откуда он мог появиться. Узнаем понятие «энергетический вампир». Наглядно увидим, как с помощью кондиционеров, машин, питьевой воды и прочего заражают население. Послушаем рассказ Нины Павловой о том, как все происходит, также послушаем рассказы православных священников о грехах отцов.
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healthreligionortodoxic
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