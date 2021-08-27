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David Wilcock - Above Majestic teljes film magyar | exopolitika | földönkívüliek | idegenek
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132 views • August 27, 2021
Above Majestic film magyarul - David Wilcock és Corey Goode
Az Above Majestic minden idők egyik legnépszerűbb dokumentumfilmje. Az emberiség egyik legfontosabb titkáról szól, a titkos űrprogramokról és az ezek mögötti hálózat életünkre és világunkra gyakorolt hatásáról.
A film fejezetei sorrendben:
✔ Hadiipari komplexum
✔ Titkos társaságok
✔ A programok
✔ Adósrabszolgaság
✔ Elnyomott technológiák
✔ Egy mozgalom elindul
Részletesebb bemutatás:
2001. szeptember 10-én Donald Rumsfeld akkori amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy nem kevesebb, mint 2.3 trillió amerikai dollárral nem tudnak elszámolni az amerikai hadügyminisztériumi költségvetésben. Másnap a Pentagon költségvetés-ellenőrző irodája minden bizonyító okirattal megsemmisült a 9/11-es támadásban. De vajon mire költhettek ennyi pénzt?
A "Majestic 12" egy elit katonákból és vállalatokból álló szupertitkos csoport, ami több trillió dolláros programokat működtet, melyek keretében mérnöki visszafejtéssel sikerült földönkívüli technológiákat lemásolni, azokkal a Földön és Naprendszeren kívül titkos katonai kolóniákat létrehozni.
Ezeknek a programoknak az alábbi következményeit ismerjük:
✔ Az intelligens földönkívüli élet valósága
✔ Földönkívüli bázisok és emberi és idegen civilizációk
✔ Olyan fejlett technológiák, amelyek véget vetnének a fosszilis üzemanyagok használatának
✔ Egészségügyi technológiák, amelyek képesek minden betegséget gyógyítani
✔ Az a tény, hogy titokban az adófizetők pénzéből finanszírozzák ezeket a programokat egy szűk elit javára
✔ Az emberiség eredetének valósága
✔ Az a nagyon feltűnő és mindennapi valóság, hogy a kormányaink hazudtak nekünk, és rabszolgává tettek minket
A nézők egy igazi mély betekintést kaphatnak, és megismerhetik az emberiség eredetét, az eltitkolt technológiákat és elhazudott történelmet, eltussolásokat, összeesküvéseket, tanúvallomásokat és azokat a kutatásokat, amelyek megmagyarázzák a titkos űrprogramok működését.
/////////////////////////
Kapcsolódó filmnek Steven Greer-től a Sirius, az ezt követő Illegálisan Titkosított - Elismeretlen, illetve az azt követő CE-5 - Ötödik Típusú Találkozások. Nézd meg ezeket is!
Ha ezeket megnézed, teljesen képben leszel ufó témában a lényegről, arról, ami igazán számít és hogy mi a megoldás.
Nézd meg a Pénzt ÉS Életet filmet is! Ez az első olyan pénzügyi tényfeltáró film a világ filmtörténelmében, melynek 90%-a megoldásokról, köztük a kiegészítő pénznemekről (helyi pénzekről, pénzrendszer reform lehetőségeiről) szól és látszik, hogy minden háttérműködésről tud az alkotó. Katie Teague "Money and Life" c. filmje méltán a Thrive-val és a Sirius-szal, Greer-Wilcock többi filmjeivel egy szinten említhető, mert olyan hatalmasak az implikációi, hatásai, ha foglalkozunk vele és komolyan vesszük.
Az Above Majestic minden idők egyik legnépszerűbb dokumentumfilmje. Az emberiség egyik legfontosabb titkáról szól, a titkos űrprogramokról és az ezek mögötti hálózat életünkre és világunkra gyakorolt hatásáról.
A film fejezetei sorrendben:
✔ Hadiipari komplexum
✔ Titkos társaságok
✔ A programok
✔ Adósrabszolgaság
✔ Elnyomott technológiák
✔ Egy mozgalom elindul
Részletesebb bemutatás:
2001. szeptember 10-én Donald Rumsfeld akkori amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy nem kevesebb, mint 2.3 trillió amerikai dollárral nem tudnak elszámolni az amerikai hadügyminisztériumi költségvetésben. Másnap a Pentagon költségvetés-ellenőrző irodája minden bizonyító okirattal megsemmisült a 9/11-es támadásban. De vajon mire költhettek ennyi pénzt?
A "Majestic 12" egy elit katonákból és vállalatokból álló szupertitkos csoport, ami több trillió dolláros programokat működtet, melyek keretében mérnöki visszafejtéssel sikerült földönkívüli technológiákat lemásolni, azokkal a Földön és Naprendszeren kívül titkos katonai kolóniákat létrehozni.
Ezeknek a programoknak az alábbi következményeit ismerjük:
✔ Az intelligens földönkívüli élet valósága
✔ Földönkívüli bázisok és emberi és idegen civilizációk
✔ Olyan fejlett technológiák, amelyek véget vetnének a fosszilis üzemanyagok használatának
✔ Egészségügyi technológiák, amelyek képesek minden betegséget gyógyítani
✔ Az a tény, hogy titokban az adófizetők pénzéből finanszírozzák ezeket a programokat egy szűk elit javára
✔ Az emberiség eredetének valósága
✔ Az a nagyon feltűnő és mindennapi valóság, hogy a kormányaink hazudtak nekünk, és rabszolgává tettek minket
A nézők egy igazi mély betekintést kaphatnak, és megismerhetik az emberiség eredetét, az eltitkolt technológiákat és elhazudott történelmet, eltussolásokat, összeesküvéseket, tanúvallomásokat és azokat a kutatásokat, amelyek megmagyarázzák a titkos űrprogramok működését.
/////////////////////////
Kapcsolódó filmnek Steven Greer-től a Sirius, az ezt követő Illegálisan Titkosított - Elismeretlen, illetve az azt követő CE-5 - Ötödik Típusú Találkozások. Nézd meg ezeket is!
Ha ezeket megnézed, teljesen képben leszel ufó témában a lényegről, arról, ami igazán számít és hogy mi a megoldás.
Nézd meg a Pénzt ÉS Életet filmet is! Ez az első olyan pénzügyi tényfeltáró film a világ filmtörténelmében, melynek 90%-a megoldásokról, köztük a kiegészítő pénznemekről (helyi pénzekről, pénzrendszer reform lehetőségeiről) szól és látszik, hogy minden háttérműködésről tud az alkotó. Katie Teague "Money and Life" c. filmje méltán a Thrive-val és a Sirius-szal, Greer-Wilcock többi filmjeivel egy szinten említhető, mert olyan hatalmasak az implikációi, hatásai, ha foglalkozunk vele és komolyan vesszük.
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