David Wilcock - Above Majestic teljes film magyar | exopolitika | földönkívüliek | idegenek

Above Majestic film magyarul - David Wilcock és Corey Goode



Az Above Majestic minden idők egyik legnépszerűbb dokumentumfilmje. Az emberiség egyik legfontosabb titkáról szól, a titkos űrprogramokról és az ezek mögötti hálózat életünkre és világunkra gyakorolt hatásáról.



A film fejezetei sorrendben:

✔ Hadiipari komplexum

✔ Titkos társaságok

✔ A programok

✔ Adósrabszolgaság

✔ Elnyomott technológiák

✔ Egy mozgalom elindul



Részletesebb bemutatás:



2001. szeptember 10-én Donald Rumsfeld akkori amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy nem kevesebb, mint 2.3 trillió amerikai dollárral nem tudnak elszámolni az amerikai hadügyminisztériumi költségvetésben. Másnap a Pentagon költségvetés-ellenőrző irodája minden bizonyító okirattal megsemmisült a 9/11-es támadásban. De vajon mire költhettek ennyi pénzt?



A "Majestic 12" egy elit katonákból és vállalatokból álló szupertitkos csoport, ami több trillió dolláros programokat működtet, melyek keretében mérnöki visszafejtéssel sikerült földönkívüli technológiákat lemásolni, azokkal a Földön és Naprendszeren kívül titkos katonai kolóniákat létrehozni.



Ezeknek a programoknak az alábbi következményeit ismerjük:

✔ Az intelligens földönkívüli élet valósága

✔ Földönkívüli bázisok és emberi és idegen civilizációk

✔ Olyan fejlett technológiák, amelyek véget vetnének a fosszilis üzemanyagok használatának

✔ Egészségügyi technológiák, amelyek képesek minden betegséget gyógyítani

✔ Az a tény, hogy titokban az adófizetők pénzéből finanszírozzák ezeket a programokat egy szűk elit javára

✔ Az emberiség eredetének valósága

✔ Az a nagyon feltűnő és mindennapi valóság, hogy a kormányaink hazudtak nekünk, és rabszolgává tettek minket



A nézők egy igazi mély betekintést kaphatnak, és megismerhetik az emberiség eredetét, az eltitkolt technológiákat és elhazudott történelmet, eltussolásokat, összeesküvéseket, tanúvallomásokat és azokat a kutatásokat, amelyek megmagyarázzák a titkos űrprogramok működését.





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Kapcsolódó filmnek Steven Greer-től a Sirius, az ezt követő Illegálisan Titkosított - Elismeretlen, illetve az azt követő CE-5 - Ötödik Típusú Találkozások. Nézd meg ezeket is!



Ha ezeket megnézed, teljesen képben leszel ufó témában a lényegről, arról, ami igazán számít és hogy mi a megoldás.



Nézd meg a Pénzt ÉS Életet filmet is! Ez az első olyan pénzügyi tényfeltáró film a világ filmtörténelmében, melynek 90%-a megoldásokról, köztük a kiegészítő pénznemekről (helyi pénzekről, pénzrendszer reform lehetőségeiről) szól és látszik, hogy minden háttérműködésről tud az alkotó. Katie Teague "Money and Life" c. filmje méltán a Thrive-val és a Sirius-szal, Greer-Wilcock többi filmjeivel egy szinten említhető, mert olyan hatalmasak az implikációi, hatásai, ha foglalkozunk vele és komolyan vesszük.