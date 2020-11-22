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FBI CHOPPER TOLD MISSOURI HIGHWAY PATROL TO SHOOT PATRIOT DEFENDERS WHO WERE PROTECTING FERGUSON BUSINESSES - MHP SAID "NO THANKS WE ARE OUTGUNNED " ; FBI IS AN ENEMY OF THE UNITED STATES CONSTITUTION
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JOHN MOORE SHOW EXCERPT RECOUNTING A MISSOURI TROOPER [ 9:55 ] TELLING GUEST AND FOUNDER ( SAM ) OF THE FREEDOM CENTER; A REGULAR GUEST OF " FIREARMS MONDAY"; ON 16 NOVEMBER 2020 THE FBI WERE ABOVE FERGUSON AND TOLD THE MISSOURI HIGHWAY PATROL SHOOT WHO THE FBI WERE POINTING OUT THEIR POSITIONS.
THE PATRIOTS WERE THERE IN FERGUSON PROTECTING BUSINESSES AND HAD THERMAL.
THERE ARE SOME LESSONS HERE PATRIOTS.
THE FBI ARE ABOVE WHEN YOU ARE PROTECTING BUSINESSES AND MAY BE CALLING HITS ON YOUR DEFENDERS. BE PREPARED. LIGHTS ON TOP OF THE BUILDINGS DID DEFEAT THE NIGHT VISION. OTHER DEFENDERS TO DEAL WITH FBI ENEMY COMBATANTS.
MISSOURI TROOPERS HONORED THEIR OATH AND TOLD THE FEDERAL GOVERNMENT NO THANKS.
ONLY ELECT CONGRESS AND SENATE THAT DEFUND AND DECOMMISSION THE FBI AND CIA. THESE ARE CHINESE COMMUNIST SYMPATHIZERS AND MUST BE ELIMINATED.
THE FBI HAVE BEEN PART OF ATTACKS ON THE 2nd AMENDMENT BY CARRYING OUT MASS SHOOTINGS THEMSELVES.
IT IS IMPERATIVE PATRIOTS THAT ACTIVE SHOOTERS ARE KILLED IN LESS THAN 2 MINUTES. PRACTICE YOUR MAG CHANGES SO YOU CAN DO THEM IN THE DARK. ATTEND SCHOOLS LIKE THE FREEDOM CENTER AND GET TRAINED BY PROFESSIONALS. IT IS IMPERATIVE THAT EVERY MOTHER AND FATHER OF CHILDREN ARE SKILLED ENOUGH TO TAKE ON AND KILL THAT ACTIVE SHOOTER; AND KILL THEM ON GO PRO; PULL OFF THEIR MASK AND YOU ARE GOING TO FIND A ROGUE FBI AGENT. THE 2nd AMENDMENT WAS GIVEN TO US BY OUR FOUNDERS TO DEAL WITH AGENCIES LIKE THE FBI AND PUT THEM DOWN. WHAT IS DESCRIBED IS EXACTLY THE FBI.
SO BEWARE DEFENDERS; PROTECT YOUR BUSINESSES AND HAVE OVERWATCH ON YOUR DEFENDERS AGAINST OVERHEAD ATTACKERS JAMMING PHONES AND TRYING TO GET LAW ENFORCEMENT TO ATTACK DEFENDERS WHO, LIKE PATRIOTS SWORE AN OATH TO UPHOLD AND PROTECT THE U.S. CONSTITUTION. WHO DOES THE FBI WORK FOR ? CCP.
PATRIOTS, THE JOHN MOORE SHOW IS A DAILY YOU MUST ADD TO YOUR SURVIVAL CHANNELS. JOHN MOORE IS A VIETNAM VETERAN THIS IS TIME WELL SPENT. WHEN YOU NEED A GROUNDING ON WHAT IT MEANS TO BE A CONSERVATIVE.
I REMEMBER STANDING EVERY DAY IN ELEMENTARY SCHOOL AND PLEDGING ALLEGIANCE TO THE FLAG OF THE UNITED STATES. TRUMP SHOULD MANDATE THAT AND SCHOOLS THAT FAIL TO COMPLY SHOULD BE SCHOOLS THAT A BULLDOZER FROM TRUMP CONSTRUCTION SHOWS UP ON SATURDAY AND BULLDOZE DOWN THE COMMUNIST CENTER TO THE GROUND; FIRE THE ENTIRE SCHOOL BOARD. THEN PUT UP TENTS ON THE GROUNDS WITH U.S. ARMY DRILL SERGEANTS CONDUCTING CLASSES AND TEACHING THESE STUDENTS WHAT IT MEANS TO BE AMERICANS. BULLDOZE OUT COMMUNISM AND TEACH THE U.S. CONSTITUTION; BILL OF RIGHTS AND AMENDMENTS.
IT IS TIME TO REMOVE THE ABUSIVE AGENCIES LIKE THE FBI FROM THE STATES UNDER THE 10th AMENDMENT. COMMUNIST COMEY, BRENNAN, AND CLAPPER. UNTIL THEY STAND BEFORE A FIRING SQUAD, THIS AGENCY IT TO BE IGNORE; BUT DO BE PREPARED FOR THEIR RAIDS.
BUY THERMAL SIGHTS FOR YOUR AR 15 s AND AR-10 s
BUY 12 GAUGE SHOT GUNS AND HAVE LOADED WITH SLUGS TO DEFEAT THEIR BODY ARMOR.
INSTALL GUN PORTS ON YOUR ROOF AND WALLS TO REMOVE TRESPASSERS.
CREATE KILL ZONES AND KILL FUNNELS.
SET PERIMETER LIGHTS AND SOUND BOOBY TRAPS
THE FBI ARE AN ENEMY OF UNITED STATES CITIZENS - IGNORE THESE TRAITORS; WHOSE ONLY MISSION IS TO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION AND COVER UP THE CRIMES OF THE FBI, CIA, THE CRIMINAL JOINT CHIEFS OF STAFF, AND VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION.
PATRIOTS - TRAIN YOUR FAMILY TO HAVE COMMUNITY MEMBERS ( YOUR MILITIA ) TO COVER THE LOCAL SCHOOLS AND TAKE ON THE ATTACKS OF THE FBI ON THE 2ND AMENDMENT. HAVE YOUR PLAN TO GET IN AND KILL THE ACTIVE SHOOTER WITHIN 2 MINUTES OR LESS.
ATTEND THE FREEDOM TRAINING CENTER AND GET THE SKILLS NEEDED TO TAKE DOWN ACTIVE SHOOTERS WITH DEADLY ACCURACY AND SPEED.
GO IN WITH GO PRO AND TEAR OFF THE MASK OF THESE ACTIVE SHOOTERS.
FBI................................... PATRIOTS ARE TELLING YOU TRY A MASS SHOOTING AND PATRIOTS WILL TEAR YOUR SHOOTERS COMMITTING CRIMES TO PIECES. AND THEN THEY WILL HAVE THE INDIGNITY TO BE UNMASKED LIVE.
CHRISTOPHER WRAY SHOULD BE ARRESTED FOR BEING PART OF THE DOMINION VOTER FRAUD; FOR NOT SECURING EVERY RECOUNT SITE TO PREVENT SHREDDERS FROM ARRIVING AND SECURING THE EVIDENCE.
TRUMP..................... FIRE THESE TRAITORS IN THE FBI IMMEDIATELY.
SHUT DOWN THIS RACKETEERING CRIMINAL ORGANIZATION THAT COVERED UP THE SEPTEMBER 11, 2001 CRIME SCENE OF THE CIA AND TRAITORS R US.
ARREST ROBERT MUELLER FOR TREASON; ARREST JAMES COMEY FOR TREASON. PUBLIC PAY PER VIEW EXECUTIONS OF THESE TRAITORS.
THE PATRIOTS WERE THERE IN FERGUSON PROTECTING BUSINESSES AND HAD THERMAL.
THERE ARE SOME LESSONS HERE PATRIOTS.
THE FBI ARE ABOVE WHEN YOU ARE PROTECTING BUSINESSES AND MAY BE CALLING HITS ON YOUR DEFENDERS. BE PREPARED. LIGHTS ON TOP OF THE BUILDINGS DID DEFEAT THE NIGHT VISION. OTHER DEFENDERS TO DEAL WITH FBI ENEMY COMBATANTS.
MISSOURI TROOPERS HONORED THEIR OATH AND TOLD THE FEDERAL GOVERNMENT NO THANKS.
ONLY ELECT CONGRESS AND SENATE THAT DEFUND AND DECOMMISSION THE FBI AND CIA. THESE ARE CHINESE COMMUNIST SYMPATHIZERS AND MUST BE ELIMINATED.
THE FBI HAVE BEEN PART OF ATTACKS ON THE 2nd AMENDMENT BY CARRYING OUT MASS SHOOTINGS THEMSELVES.
IT IS IMPERATIVE PATRIOTS THAT ACTIVE SHOOTERS ARE KILLED IN LESS THAN 2 MINUTES. PRACTICE YOUR MAG CHANGES SO YOU CAN DO THEM IN THE DARK. ATTEND SCHOOLS LIKE THE FREEDOM CENTER AND GET TRAINED BY PROFESSIONALS. IT IS IMPERATIVE THAT EVERY MOTHER AND FATHER OF CHILDREN ARE SKILLED ENOUGH TO TAKE ON AND KILL THAT ACTIVE SHOOTER; AND KILL THEM ON GO PRO; PULL OFF THEIR MASK AND YOU ARE GOING TO FIND A ROGUE FBI AGENT. THE 2nd AMENDMENT WAS GIVEN TO US BY OUR FOUNDERS TO DEAL WITH AGENCIES LIKE THE FBI AND PUT THEM DOWN. WHAT IS DESCRIBED IS EXACTLY THE FBI.
SO BEWARE DEFENDERS; PROTECT YOUR BUSINESSES AND HAVE OVERWATCH ON YOUR DEFENDERS AGAINST OVERHEAD ATTACKERS JAMMING PHONES AND TRYING TO GET LAW ENFORCEMENT TO ATTACK DEFENDERS WHO, LIKE PATRIOTS SWORE AN OATH TO UPHOLD AND PROTECT THE U.S. CONSTITUTION. WHO DOES THE FBI WORK FOR ? CCP.
PATRIOTS, THE JOHN MOORE SHOW IS A DAILY YOU MUST ADD TO YOUR SURVIVAL CHANNELS. JOHN MOORE IS A VIETNAM VETERAN THIS IS TIME WELL SPENT. WHEN YOU NEED A GROUNDING ON WHAT IT MEANS TO BE A CONSERVATIVE.
I REMEMBER STANDING EVERY DAY IN ELEMENTARY SCHOOL AND PLEDGING ALLEGIANCE TO THE FLAG OF THE UNITED STATES. TRUMP SHOULD MANDATE THAT AND SCHOOLS THAT FAIL TO COMPLY SHOULD BE SCHOOLS THAT A BULLDOZER FROM TRUMP CONSTRUCTION SHOWS UP ON SATURDAY AND BULLDOZE DOWN THE COMMUNIST CENTER TO THE GROUND; FIRE THE ENTIRE SCHOOL BOARD. THEN PUT UP TENTS ON THE GROUNDS WITH U.S. ARMY DRILL SERGEANTS CONDUCTING CLASSES AND TEACHING THESE STUDENTS WHAT IT MEANS TO BE AMERICANS. BULLDOZE OUT COMMUNISM AND TEACH THE U.S. CONSTITUTION; BILL OF RIGHTS AND AMENDMENTS.
IT IS TIME TO REMOVE THE ABUSIVE AGENCIES LIKE THE FBI FROM THE STATES UNDER THE 10th AMENDMENT. COMMUNIST COMEY, BRENNAN, AND CLAPPER. UNTIL THEY STAND BEFORE A FIRING SQUAD, THIS AGENCY IT TO BE IGNORE; BUT DO BE PREPARED FOR THEIR RAIDS.
BUY THERMAL SIGHTS FOR YOUR AR 15 s AND AR-10 s
BUY 12 GAUGE SHOT GUNS AND HAVE LOADED WITH SLUGS TO DEFEAT THEIR BODY ARMOR.
INSTALL GUN PORTS ON YOUR ROOF AND WALLS TO REMOVE TRESPASSERS.
CREATE KILL ZONES AND KILL FUNNELS.
SET PERIMETER LIGHTS AND SOUND BOOBY TRAPS
THE FBI ARE AN ENEMY OF UNITED STATES CITIZENS - IGNORE THESE TRAITORS; WHOSE ONLY MISSION IS TO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION AND COVER UP THE CRIMES OF THE FBI, CIA, THE CRIMINAL JOINT CHIEFS OF STAFF, AND VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION.
PATRIOTS - TRAIN YOUR FAMILY TO HAVE COMMUNITY MEMBERS ( YOUR MILITIA ) TO COVER THE LOCAL SCHOOLS AND TAKE ON THE ATTACKS OF THE FBI ON THE 2ND AMENDMENT. HAVE YOUR PLAN TO GET IN AND KILL THE ACTIVE SHOOTER WITHIN 2 MINUTES OR LESS.
ATTEND THE FREEDOM TRAINING CENTER AND GET THE SKILLS NEEDED TO TAKE DOWN ACTIVE SHOOTERS WITH DEADLY ACCURACY AND SPEED.
GO IN WITH GO PRO AND TEAR OFF THE MASK OF THESE ACTIVE SHOOTERS.
FBI................................... PATRIOTS ARE TELLING YOU TRY A MASS SHOOTING AND PATRIOTS WILL TEAR YOUR SHOOTERS COMMITTING CRIMES TO PIECES. AND THEN THEY WILL HAVE THE INDIGNITY TO BE UNMASKED LIVE.
CHRISTOPHER WRAY SHOULD BE ARRESTED FOR BEING PART OF THE DOMINION VOTER FRAUD; FOR NOT SECURING EVERY RECOUNT SITE TO PREVENT SHREDDERS FROM ARRIVING AND SECURING THE EVIDENCE.
TRUMP..................... FIRE THESE TRAITORS IN THE FBI IMMEDIATELY.
SHUT DOWN THIS RACKETEERING CRIMINAL ORGANIZATION THAT COVERED UP THE SEPTEMBER 11, 2001 CRIME SCENE OF THE CIA AND TRAITORS R US.
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