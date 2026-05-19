BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

π. Θεόδωρος Ζήσης: " Ἡ συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα. Διαχρονικά καί ἐπίκαιρα μηνύματα".
etangelo
etangelo
79 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
2 views • Today

" Ὁ Χριστιανισμός ἐξυψώνει τήν γυναίκα, διδάσκει τήν λιτότητα καί ὅτι ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία". Τήν Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὧρες 19:00 - 21:00, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας", ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα: " Ἡ συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα. Διαχρονικά καί ἐπίκαιρα μηνύματα". Ὁ π. Θεόδωρος ἐστήριξε τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος σέ δύο ὁμιλίες-κηρύγματα πού εἶχε κάνει τά ἔτη 2001 καί 2011 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης, ὅπου ἱεράτευσε ἐπί 24 ἔτη (1993 - 2017). Στήν πρώτη ὁμιλία ἔδειξε, ὅτι πρῶτος ὁ Χριστιανισμός, καί στήν διδασκαλία καί στήν πράξη, ἐτίμησε καί ἐξύψωσε τήν γυναίκα, μέ τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, νά προχωρεῖ σέ θεολογικό διάλογο μέ μιά ἁπλή γυναίκα, πρᾶγμα ἀδιανόητο τήν ἐποχή ἐκείνη· φάνηκε αὐτό ἀπό τήν ἔκπληξη καί τήν ἀπορία τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι "ἐθαύμασαν, ὅτι μετά γυναικός ἐλάλει" (Ἰω. 4, 27). Στήν δεύτερη ὁμιλία (2011) μέ βάση τήν πρώτη ἀπό τίς πέντε ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού ἀφιέρωσε ὁ μεγάλος ἑρμηνευτής στήν συνάντηση Χριστοῦ καί Σαμαρείτιδας, ἔδειξε ὁ π. Θεόδωρος, ὅτι ὁ Χριστιανισμός διδάσκει, πώς πρέπει οἱ Χριστιανοί νά ἀποφεύγουμε τήν τρυφηλή καί πολυτελῆ ζωή καί νά ζοῦμε μέ λιτότητα καί ὀλιγάρκεια, νά ἀρκούμαστε στά ὀλίγα καί ἀναγκαῖα. Αὐτό προκύπτει ἀπό τό ὅτι ὁ Χριστός μεταβαίνοντας ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στήν Γαλιλαία μέσῳ τῆς Σαμάρειας διήνυσε ἀπόσταση 150 περίπου χιλιομέτρων πεζοπορώντας, χωρίς νά χρησιμοποιήσει ζῶο ἤ ἅμαξα, καί ἀπό τό ὅτι δέν κουβαλοῦσαν μαζί τους, Αὐτός καί οἱ Μαθητές Του, τρόφιμα· γι' αὐτό ἄλλωστε καί πῆγαν στήν ἀγορά νά ἀγοράσουν. Στό τέλος, ἐπειδή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέγει, ὅτι στόν Διάλογο Χριστοῦ καί Σαμαρείτιδας ἡ τελευταία συμπεριφέρεται ὡς μαθήτρια καί ἀποδέχεται ὅσα τῆς λέγει ὁ Χριστός, μέχρι πού τελικά ὑπέστη καί τόν μαρτυρικό θάνατο ὑπέρ Αὐτοῦ, ὁ π. Θόδωρος συνεπέρανε ἀπό αὐτό καί ἀπό πολλά ἄλλα, ὅτι οἱ σημερινοί Θεολογικοί Διάλογοι δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τούς Διαλόγους τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων· διότι ἐξισώνουν τίς αἱρέσεις καί τίς ἄλλες θρησκεῖες μέ τόν Χριστιανισμό, τήν Ὀρθοδοξία, καί ἀποφεύγουν νά διδάξουν, ὅτι μόνον ὁ Χριστός σώζει καί μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Δέν εἶπε ὁ Χριστός στήν Σαμαρείτιδα, ὅτι "καλή εἶναι καί ἡ δική σου θρησκευτική πίστη, μεῖνε ἐκεῖ καί θά σωθεῖς", ἀλλά ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου.

Keywords
godchristreligiongreeceorthodoxy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Foreclosure crisis deepens: U.S. homeowners face mounting financial pressure as defaults surge for eighth straight month

Foreclosure crisis deepens: U.S. homeowners face mounting financial pressure as defaults surge for eighth straight month

Patrick Lewis
House Speaker Johnson poised to back new Ukraine aid package as Kyiv runs dry again

House Speaker Johnson poised to back new Ukraine aid package as Kyiv runs dry again

Jacob Thomas
Cuba runs out of fuel as protests erupt

Cuba runs out of fuel as protests erupt

Belle Carter
Why Is It So Difficult for Iran To Reach an Agreement With the United States?

Why Is It So Difficult for Iran To Reach an Agreement With the United States?

Garrison Vance
Study Links Financial and Housing Instability to Faster Biological Aging in Older Adults

Study Links Financial and Housing Instability to Faster Biological Aging in Older Adults

Morgan S. Verity
Iran Pleads for BRICS Unity Against US-Israeli Aggression, Exposes UAE Betrayal

Iran Pleads for BRICS Unity Against US-Israeli Aggression, Exposes UAE Betrayal

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy