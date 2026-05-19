π. Θεόδωρος Ζήσης: " Ἡ συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα. Διαχρονικά καί ἐπίκαιρα μηνύματα".

" Ὁ Χριστιανισμός ἐξυψώνει τήν γυναίκα, διδάσκει τήν λιτότητα καί ὅτι ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία". Τήν Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὧρες 19:00 - 21:00, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας", ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα: " Ἡ συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα. Διαχρονικά καί ἐπίκαιρα μηνύματα". Ὁ π. Θεόδωρος ἐστήριξε τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος σέ δύο ὁμιλίες-κηρύγματα πού εἶχε κάνει τά ἔτη 2001 καί 2011 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης, ὅπου ἱεράτευσε ἐπί 24 ἔτη (1993 - 2017). Στήν πρώτη ὁμιλία ἔδειξε, ὅτι πρῶτος ὁ Χριστιανισμός, καί στήν διδασκαλία καί στήν πράξη, ἐτίμησε καί ἐξύψωσε τήν γυναίκα, μέ τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, νά προχωρεῖ σέ θεολογικό διάλογο μέ μιά ἁπλή γυναίκα, πρᾶγμα ἀδιανόητο τήν ἐποχή ἐκείνη· φάνηκε αὐτό ἀπό τήν ἔκπληξη καί τήν ἀπορία τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι "ἐθαύμασαν, ὅτι μετά γυναικός ἐλάλει" (Ἰω. 4, 27). Στήν δεύτερη ὁμιλία (2011) μέ βάση τήν πρώτη ἀπό τίς πέντε ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού ἀφιέρωσε ὁ μεγάλος ἑρμηνευτής στήν συνάντηση Χριστοῦ καί Σαμαρείτιδας, ἔδειξε ὁ π. Θεόδωρος, ὅτι ὁ Χριστιανισμός διδάσκει, πώς πρέπει οἱ Χριστιανοί νά ἀποφεύγουμε τήν τρυφηλή καί πολυτελῆ ζωή καί νά ζοῦμε μέ λιτότητα καί ὀλιγάρκεια, νά ἀρκούμαστε στά ὀλίγα καί ἀναγκαῖα. Αὐτό προκύπτει ἀπό τό ὅτι ὁ Χριστός μεταβαίνοντας ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στήν Γαλιλαία μέσῳ τῆς Σαμάρειας διήνυσε ἀπόσταση 150 περίπου χιλιομέτρων πεζοπορώντας, χωρίς νά χρησιμοποιήσει ζῶο ἤ ἅμαξα, καί ἀπό τό ὅτι δέν κουβαλοῦσαν μαζί τους, Αὐτός καί οἱ Μαθητές Του, τρόφιμα· γι' αὐτό ἄλλωστε καί πῆγαν στήν ἀγορά νά ἀγοράσουν. Στό τέλος, ἐπειδή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέγει, ὅτι στόν Διάλογο Χριστοῦ καί Σαμαρείτιδας ἡ τελευταία συμπεριφέρεται ὡς μαθήτρια καί ἀποδέχεται ὅσα τῆς λέγει ὁ Χριστός, μέχρι πού τελικά ὑπέστη καί τόν μαρτυρικό θάνατο ὑπέρ Αὐτοῦ, ὁ π. Θόδωρος συνεπέρανε ἀπό αὐτό καί ἀπό πολλά ἄλλα, ὅτι οἱ σημερινοί Θεολογικοί Διάλογοι δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τούς Διαλόγους τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων· διότι ἐξισώνουν τίς αἱρέσεις καί τίς ἄλλες θρησκεῖες μέ τόν Χριστιανισμό, τήν Ὀρθοδοξία, καί ἀποφεύγουν νά διδάξουν, ὅτι μόνον ὁ Χριστός σώζει καί μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Δέν εἶπε ὁ Χριστός στήν Σαμαρείτιδα, ὅτι "καλή εἶναι καί ἡ δική σου θρησκευτική πίστη, μεῖνε ἐκεῖ καί θά σωθεῖς", ἀλλά ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου.