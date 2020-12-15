「FACT2020」05新型ウイルス特集4 ベンジャミン・フルフォード×リチャード・コシミズ

2020年5月29日に最初にYouTubeにアップロードされました。First uploaded to Youtube on May 29, 20202020年12月15日はYouTube削除されました。削除前前に:YouTube deleted it on Dec. 15th, 2020. Before deletion there were:13,065 回視聴 Views370 好き likes & 9 嫌い dislikes.————————DVD発売中！お申し込みはワンダー・アイズ・ストアまでベンジャミン・フルフォード×リチャード・コシミズ「FACT2020」05～新型ウイルス特集4～2020年5月19日(火)水道橋・会議室内海にて、収録したDVDです!【出演】ベンジャミン・フルフォード(ジャーナリスト)リチャード・コシミズ(非暴力ネット・ジャーナリスト)【SIDE WORLD世界情勢】FACT「ソーシャル・ディスタンスの裏側」FACT「用意周到に準備されたパンデミック・イベント」FACT「有色人種の人口削減が行われている」FACT「いま世界の覇権争いをしている4つの派閥」FACT「5Gで殺されている」FACT「アドレノクロム Adrenochrome(C₉H₉NO₃)」FACT「コロナ騒動は第一幕、これから起きること」FACT「パンデミックで経済を破壊」FACT「米連銀FRBの国有化」FACT「コロナ騒動で隠されている真実ー中近東」FACT「ナチスの南極基地」FACT「エリア51で大地震」FACT「ブラジルで国民がUFOを目撃」FACT「アメリカ宇宙軍が求人広告」FACT「ドイツがEUを離脱」FACT「アメリカで金融システムが崩壊」FACT「医療崩壊はフェイク」【SIDE JAPAN 日本情勢】FACT「アビガン副作用のデマ」FACT「新型コロナウイルスは生物兵器」FACT「アビガンを使える特別な人」FAC「不可解なレムデシビル特例承認」FACT「新型コロナウイルスのワクチン」FACT「新型コロナ陽性率とBCG接種歴」FACT「日本でコロナ感染者が少ない理由」FACT「STAY HOMEと三密が日本の経済を破壊する」FACT「厚生労働省とアビガン」FACT「もう一つの特効薬アクテムラ(トシリズマブ )」FACT「コロナで死ぬとお金がもらえる」FACT「新型コロナウイルスのターゲットは有色人種」FACT「タバコと新型コロナウイルスの関係」FACT「経済を破壊され、日本は乗っ取られる」FACT「抗寄生虫薬ストロメクトール(イベルメクチン)」Q&A質疑応答定価3,300円(本体価格3,000円+消費税300円)DVD:131分12 Comments (削除される前のYouTubeコメント)chougen bow6 months ago世界政府が出来ればその財布はユ教支配でしょう。blues sejisuke6 months agoコシミズさんマスクしてる～だめだこりゃ・・・S ITO6 months agoベンさん 英国オリンピックもそうでうが、ゲーム Plague Inc: Evolved (日本名 伝染病株式会社),PC スチーム、Google Playでもプレイできます。随分前に販売されてますよ～Q R6 months agoコロナは人口削減のためのひとつの策、特に新技術、ディスクロージャーに示される激変社会についてゆけない老人、ひ弱な老人をターゲットにしているという話をどこかで聞きました。善のわざでないのは確かだが、悪のわざだけとも言い切れない気がします。どちらにせよ、私たちはコントロールされているわけです。不動明王6 months ago配信が途切れてしまってます。意図的ですかね‼️cat hiropon6 months ago有名な某S学会の保険金○人ですか？aqua bird6 months agoアビガンや５Gなどで意見が合わないのによく一緒にやってるな～大人だな～と感心していたのですが、やはり限界がきたみたいですね。たとえ見解が違っても、全否定するのではなく、そういう意見もある、と認め合うようにしないと、ますます分断が進んでいくような気がします。残念です。ぱぴ5 months ago医者って正義よりお金を選択せざるをえないシステムに成ってるし、お金欲に弱い人種が多い様に見受けられる。正直、悪いけど。滑川康史6 months ago2020#05#30聴講19:21。ありがとう😆💕✨ございます。励みになりました。前田多喜夫6 months ago件名：思考盗聴の脅威～アバター生活私もうっかりしていました‼️パチンコ・パチスロをやった体験者は解ると思いますが出玉調整して特定の客をカモに出来ます👍脳波IDを登録された人は好き勝手に人生を操られます😰💥お金のダマシ💥を理解してお金に価値観を置かない人生に変えないと操られても、多分、気が付かない💦因みにエシュロンだけでなく宇宙人の技術では通信回線を経由せず直接、地上のコンピューターを操作できる様です😲何故なら国防総省の米軍人も立ち上げて無い、私のパソコンを操作して画面に信号を送って来てましたよw(●￣0￣●)wﾜｫｯ前田多喜夫6 months ago7年遅れのウィルス・テロで2012年の東京核爆破テロが成功したら2013年から実行されると当時、ネットで騒がれてましたよ‼️フルフォードさんも輿水さんも呑気ですね